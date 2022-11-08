Телевизор ценой в 3,5 года жизни: в Кривом Роге задержали преступника

В Кривом Роге ранее судимого жителя правосудие ничему не научило, поэтому он снова совершил кражу.

Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений.

Мужчина увидел, что в одной из квартир на первом этаже нет света и решеток. Чтобы проверить владельца, он постучал в окно, но никто не ответил. С помощью отвертки злоумышленник отжал металлопластиковое окно и проник в квартиру. Там он решил забрать телевизор, который завернул в простыню.

Впоследствии похищенное было продано неизвестному лицу из Никополя на сумму около 6 тыс. грн. Деньги были потрачены на собственные нужды. Мужчина признал себя виновным, но все равно проведет следующие 3,5 года в тюрьме.

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