Техника по низким ценам: в Днепре действовала мошенническая схема

Недавно правоохранители разоблачили 30-летнюю жительницу Днепра, которая обманула людей на 200 тысяч гривен. Мошенница обещала клиентам, что сможет найти для них дешевую бытовую технику. Женщина утверждала, что ее знакомый занимается поставкой товаров в большую сеть магазинов города и может «по знакомству» дать большую скидку.
За несуществующие товары мошенница просила полную или частичную предоплату. Получив деньги потерпевших – обрывала связь. Таким образом женщине удалось заработать не менее 200 тысяч гривен.
Следователи Днепровского районного управления полиции сообщили о подозрении 30-летней горожанке по четырем фактам ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
К сожалению, нельзя на 100% обезопасить себя от мошенников, однако возможно минимизировать риски. Прежде всего, не стоит вестись на продажу дешевых товаров из рук в руки. Лучше довериться большим сетям, работающим согласно законодательству.
Кроме этого, не стоит пускать домой незнакомцев, а если такая потребность есть, то нужно привлечь к разговору соседей или позвонить по телефону родственникам. Такие действия отпугивают мошенников.
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