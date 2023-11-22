Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Техника по низким ценам: в Днепре действовала мошенническая схема

Сегодня 18:00
просмотров

В Днепре разоблачили 30-летнюю женщину, которая обманывала людей, обещая найти бюджетную бытовую технику.

Новости Днепра про Техника по низким ценам: в Днепре действовала мошенническая схема

Недавно правоохранители разоблачили 30-летнюю жительницу Днепра, которая обманула людей на 200 тысяч гривен. Мошенница обещала клиентам, что сможет найти для них дешевую бытовую технику. Женщина утверждала, что ее знакомый занимается поставкой товаров в большую сеть магазинов города и может «по знакомству» дать большую скидку.

За несуществующие товары мошенница просила полную или частичную предоплату. Получив деньги потерпевших – обрывала связь. Таким образом женщине удалось заработать не менее 200 тысяч гривен.

Следователи Днепровского районного управления полиции сообщили о подозрении 30-летней горожанке по четырем фактам ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Как не попасть на крючок мошенников?

К сожалению, нельзя на 100% обезопасить себя от мошенников, однако возможно минимизировать риски. Прежде всего, не стоит вестись на продажу дешевых товаров из рук в руки. Лучше довериться большим сетям, работающим согласно законодательству.

Кроме этого, не стоит пускать домой незнакомцев, а если такая потребность есть, то нужно привлечь к разговору соседей или позвонить по телефону родственникам. Такие действия отпугивают мошенников.

Новости Днепра про Техника по низким ценам: в Днепре действовала мошенническая схема

Читайте также:

Новости Днепра про Техника по низким ценам: в Днепре действовала мошенническая схемаУкраїнська Новости Днепра про Техника по низким ценам: в Днепре действовала мошенническая схемаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре «засветились» редкие спорткары: каждый из них стоит не менее 50 тысяч евро
Новости Днепра
Сегодня 19:21
В Днепре «засветились» редкие спорткары: каждый из них стоит не менее 50 тысяч евро

В Днепре заметили раритетные спорткары.

Рынок на ж/м Северный 40 лет назад: металлические ворота и продавцы на велосипедах (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 17:12
Рынок на ж/м Северный 40 лет назад: металлические ворота и продавцы на велосипедах (ФОТО)

На каждом жилмассиве в Днепре есть свой рынок. Обычно их…

«С шаурмой не заходить и не спрашивать почему»: водитель маршрутки из Днепра установил «строгие» правила проезда
Новости Днепра
Сегодня 17:05
«С шаурмой не заходить и не спрашивать почему»: водитель маршрутки из Днепра установил «строгие» правила проезда

В Днепре водитель маршрутки установил "строгие" правила.

Не Кисловодская, а Моршинская: в Днепре переименовали еще более 70 улиц, а одну из них – второй раз
Новости Днепра
Сегодня 16:10
Не Кисловодская, а Моршинская: в Днепре переименовали еще более 70 улиц, а одну из них – второй раз

В Днепре переименовали свыше 70 улиц и переулков.

Последние новости

В Днепре «засветились» редкие спорткары: каждый из них стоит не менее 50 тысяч евро
В Днепре «засветились» редкие спорткары: каждый из них стоит не менее 50 тысяч евро

В Днепре заметили раритетные спорткары.

Сегодня 19:21
2
просмотров
В больнице скончался житель Днепропетровщины, который три дня провел в горах без еды
В больнице скончался житель Днепропетровщины, который три дня провел в горах без еды

Человек, которого вчера нашли обессиленным в горах, скончался в больнице.

Сегодня 18:43
2
просмотров
Рынок на ж/м Северный 40 лет назад: металлические ворота и продавцы на велосипедах (ФОТО)
Рынок на ж/м Северный 40 лет назад: металлические ворота и продавцы на велосипедах (ФОТО)

На каждом жилмассиве в Днепре есть свой рынок. Обычно их место расположения предусматривали еще во время проектирования района. На части жилмассивов в Днепре рынки уже себя изжили, другие – заброшены. Но есть и такие, куда на выходных продолжает сходится народ…

Сегодня 17:12
4
просмотров
«С шаурмой не заходить и не спрашивать почему»: водитель маршрутки из Днепра установил «строгие» правила проезда
«С шаурмой не заходить и не спрашивать почему»: водитель маршрутки из Днепра установил «строгие» правила проезда

В Днепре водитель маршрутки установил "строгие" правила.

Сегодня 17:05
3
просмотров
Не Кисловодская, а Моршинская: в Днепре переименовали еще более 70 улиц, а одну из них – второй раз
Не Кисловодская, а Моршинская: в Днепре переименовали еще более 70 улиц, а одну из них – второй раз

В Днепре переименовали свыше 70 улиц и переулков.

Сегодня 16:10
2
просмотров
На Днепропетровщине бывший работник овощебазы ночью вынес оттуда 350 кг
На Днепропетровщине бывший работник овощебазы ночью вынес оттуда 350 кг

В Каменском районе из овощебазы украли 350 килограммов овощей.

Сегодня 15:28
4
просмотров
В Украине передумали отменять «заочку», но трансформировать ее придется
В Украине передумали отменять «заочку», но трансформировать ее придется

В МОН передумали отменять заочную форму обучения.

Сегодня 14:53
3
просмотров
Жительницы Днепра могут получить от 100 до 200 тыс грн: что нужно делать и кому  выплатят
Жительницы Днепра могут получить от 100 до 200 тыс грн: что нужно делать и кому  выплатят

В Украине стартовала программа «Початок» ориентированная на женщин. Ее цель – помочь женщинам открыть свой бизнес. Участвовать могут все желающие. Дедлайн подачи заявки на участие в программе – 30 ноября 2023 года.

Сегодня 14:45
8
просмотров
В Днепре устанавливают личность насильника, напавшего в подъезде на 36-летнюю женщину
В Днепре устанавливают личность насильника, напавшего в подъезде на 36-летнюю женщину

В Днепре неизвестный напал на 36-летнюю женщину и изнасиловал ее в подъезде многоэтажки.

Сегодня 14:10
9
просмотров
В Кривом Роге мужчина выпил литр антифриза, потому что был недостаточно пьян
В Кривом Роге мужчина выпил литр антифриза, потому что был недостаточно пьян

Мужчину, которому захотелось "добавки", забрали в больницу с отравлением.

Сегодня 13:41
2
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх