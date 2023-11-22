Техника по низким ценам: в Днепре действовала мошенническая схема

В Днепре разоблачили 30-летнюю женщину, которая обманывала людей, обещая найти бюджетную бытовую технику.

Недавно правоохранители разоблачили 30-летнюю жительницу Днепра, которая обманула людей на 200 тысяч гривен. Мошенница обещала клиентам, что сможет найти для них дешевую бытовую технику. Женщина утверждала, что ее знакомый занимается поставкой товаров в большую сеть магазинов города и может «по знакомству» дать большую скидку.

За несуществующие товары мошенница просила полную или частичную предоплату. Получив деньги потерпевших – обрывала связь. Таким образом женщине удалось заработать не менее 200 тысяч гривен.

Следователи Днепровского районного управления полиции сообщили о подозрении 30-летней горожанке по четырем фактам ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Как не попасть на крючок мошенников?

К сожалению, нельзя на 100% обезопасить себя от мошенников, однако возможно минимизировать риски. Прежде всего, не стоит вестись на продажу дешевых товаров из рук в руки. Лучше довериться большим сетям, работающим согласно законодательству.

Кроме этого, не стоит пускать домой незнакомцев, а если такая потребность есть, то нужно привлечь к разговору соседей или позвонить по телефону родственникам. Такие действия отпугивают мошенников.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: