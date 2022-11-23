Те же Зая и Котя: в Днепре открылась выставка милых картин о жизни во время войны (ФОТО)

В торговом центре Дафи открылась выставка картин днепровской художницы Леси Бельдий. Вы наверняка уже видели этих мультяшных героев.
Они чем-то напоминают комиксы Ким Касали «Love Is». Сейчас на жизнь мультяшных героев влияет война, однако они призывают не паниковать, а делать что-то полезное, например, коктейли Молотова.
Экспозиция открыта на втором этаже ТРЦ «ДАФИ», полюбоваться картинами можно совершенно бесплатно.
С экспозицией ознакомилась и поделилась днепрянка Ирина Кальянова:
«В Дафе на 2-м этаже сейчас проходит выставка работ художницы из Днепра Леся Бельдый из ее известной серии о неугомонной парочке Коте и Зае.
Когда их приключения были радостными и забавными, реальность внесла свои коррективы. Но оптимизма и уверенности в лучшее они не потеряли!
Кстати, открытки с Заей и Котей продаются в кафе Оз Кава, а на странице художницы появляются новые работы об этой парочке и не только».
Читайте також:
Яна Юхименко
Автор:
Сегодня весь Днепр остался без света. Социальная инфраструктура, а также ряд магазинов работали на генераторах. От наличия электричества зависит не только работа домашних приборов и комфорт в виде использования смартфона или ноутбука, но также и отопление, подача воды и прочее.…
Сегодня Украину рф снова обстреляла ракетами. Из-за ударов по критической инфраструктуре по всей стране был отключен свет, в нескольких городах пропала вода. В Днепре пропал свет, из-за этого троллейбусы и трамваи перестали ходить. Не работают светофоры на дорогах большие пробки. …
В Днепре несколько районов остались без воды.
В Днепре образовались огромные очереди на маршрутки.
В Днепре почти полный блекаут.
Кривой Рог перешел на режим работы при полном блекауте.
Найти дешевую однокомнатную квартиру в аренду в Днепре – это квест, но вполне решаемый. Но собираясь экономить на аренде жилья нужно учитывать, что условия – ремонт, мебель и техника в дешевой квартире не всегда будут современными и «свежими». Журналисты dhepr.info…
Из-за отключения света задерживаются поезда.
В Днепре из-за отключения света не курсирует электротранспорт.
Попередньо, аварійні відключення в Україні триватимуть добу.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!