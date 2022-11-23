Те же Зая и Котя: в Днепре открылась выставка милых картин о жизни во время войны (ФОТО)

Посмотреть на них можна в ТРЦ Днепра.

В торговом центре Дафи открылась выставка картин днепровской художницы Леси Бельдий. Вы наверняка уже видели этих мультяшных героев.

Они чем-то напоминают комиксы Ким Касали «Love Is». Сейчас на жизнь мультяшных героев влияет война, однако они призывают не паниковать, а делать что-то полезное, например, коктейли Молотова.

Экспозиция открыта на втором этаже ТРЦ «ДАФИ», полюбоваться картинами можно совершенно бесплатно.

С экспозицией ознакомилась и поделилась днепрянка Ирина Кальянова:

«В Дафе на 2-м этаже сейчас проходит выставка работ художницы из Днепра Леся Бельдый из ее известной серии о неугомонной парочке Коте и Зае.

Когда их приключения были радостными и забавными, реальность внесла свои коррективы. Но оптимизма и уверенности в лучшее они не потеряли!

Кстати, открытки с Заей и Котей продаются в кафе Оз Кава, а на странице художницы появляются новые работы об этой парочке и не только».