Тарифы на электроэнергию могут повысить вдвое: кого касается

"Укрэнерго" предлагает более чем вдвое увеличить тарифы на электроэнергию для бизнеса.

Об этом говориться в сообщении на сайте Укренерго.

В Украине тарифы на свет для бизнеса могут взлететь более чем в два раза.

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» планирует увеличить тарифы на передачу электрической энергии и диспетчерское (оперативно-технологическое) управление с 1 января 2023 года.

Но это только предложение, окончательное решение будет принимать Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Таким образом, «Укрэнерго» предлагает Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установить на 2023 год тариф на передачу электрической энергии на уровне 636,17 грн/МВт-час, тогда как сегодня он составляет 345,64 грн/ МВт-час.

Тариф на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению НЭК «Укрэнерго» предлагается увеличить с действующего 62,13 грн до 207,63 грн/МВт-час.

Среди основных причин роста тарифов: разрушение энергетической инфраструктуры Украины из-за российских обстрелов, из-за чего существенно возрастает физический объем работ и их стоимость, рост расходов на сырье, топливо и материалы, увеличение расходов на капитальные инвестиции и оплату труда.

Населению тарифы не будут повышать, но, по сути, подорожание ляжет на плечи обычных потребителей, потому что цены взлетят.

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