Танцевальная группа из Днепра покорила США своим неоновым шоу на America’s Got Talent (ВИДЕО)

Танцевальный коллектив из Днепра покорил шоу талантов в США.

Танцевальная группа «Light Balance Kids» из Днепра выступила на американском шоу America’s Got Talent. Юные танцоры получили одобрительные отзывы жюри и попали в полуфинал конкурса.

Перед показом номера дети рассказали судьям и зрителям о себе. Участники отметили, что приехали показать Украину.

Одна из участниц группы рассказала, что некоторые приехали на конкурс сольно, потому что «некоторые из наших родителей, как и мой отец, до сих пор на войне в Украине. Он борется за нашу страну, за независимость и свободу».

В полуфинал они попали благодаря одному из судей, воспользовавшегося уникальным голосом – кнопкой Golden Buzzer, и сразу отправил участников в полуфинал.

Golden Buzzer — это специальная кнопка на шоу America’s Got Talent, на которую каждому члену жюри разрешено нажать только один раз и таким образом сразу отправить участника в полуфинал, независимо от решения остальных судей.

«Light Balance» — украинский LED-танцевальный коллектив, созданный в 2012 году в Днепре, Украина. Группа сначала участвовала на украинском шоу-талантов, а в 2014 году решили покорить сцену британского Britain’s Got Talent. Тогда они заняли 4 место в публичном голосовании в полуфинале.

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