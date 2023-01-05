Танцевальная группа из Днепра покорила США своим неоновым шоу на America’s Got Talent (ВИДЕО)

Танцевальная группа «Light Balance Kids» из Днепра выступила на американском шоу America’s Got Talent. Юные танцоры получили одобрительные отзывы жюри и попали в полуфинал конкурса.
Перед показом номера дети рассказали судьям и зрителям о себе. Участники отметили, что приехали показать Украину.
Одна из участниц группы рассказала, что некоторые приехали на конкурс сольно, потому что «некоторые из наших родителей, как и мой отец, до сих пор на войне в Украине. Он борется за нашу страну, за независимость и свободу».
В полуфинал они попали благодаря одному из судей, воспользовавшегося уникальным голосом – кнопкой Golden Buzzer, и сразу отправил участников в полуфинал.
Golden Buzzer — это специальная кнопка на шоу America’s Got Talent, на которую каждому члену жюри разрешено нажать только один раз и таким образом сразу отправить участника в полуфинал, независимо от решения остальных судей.
«Light Balance» — украинский LED-танцевальный коллектив, созданный в 2012 году в Днепре, Украина. Группа сначала участвовала на украинском шоу-талантов, а в 2014 году решили покорить сцену британского Britain’s Got Talent. Тогда они заняли 4 место в публичном голосовании в полуфинале.
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