Таможенники с Днепропетровщины нанесли государству более 52 млн грн убытков на метиловом спирте из рф

Как установили следователи, в период 2019-2021 гг. инспекторы таможни осуществляли ненадлежащее оформление метилового спирта, импортированного из россии. Подозреваемые растаможивали спирт как растворитель для красок, не подлежащий налогообложению акцизным налогом и уплате пошлины. Тем самым незаконно освобождали местное предприятие от уплаты обязательных таможенных платежей.
В результате противоправных действий таможенников Государственный бюджет Украины недополучил более 52 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.
Правоохранители провели ряд обысков на территории таможенного поста, по местам работы и проживания подозреваемых. Изъята документация по таможенному оформлению, мобильные телефоны, деньги.
Трем должностным лицам Днепровской таможни сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Продолжаются следственные действия, направленные на установление других причастных к преступлению лиц.
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