Таксист из Днепропетровщины получил «боевую повестку», но смог отказаться от мобилизации: детали

Таксиста из Днепропетровщины судили за попытку избежать мобилизации.
К испытательному сроку приговорили мужчину, который написал заявление, в котором просил не мобилизовывать его.
Об этом сообщается в приговоре Жовтоводского городского суда Днепропетровской области.
В материалах дела говорится об уроженце города Желтые Воды, работающем таксистом. Военно-врачебная комиссия признала его пригодным к службе в армии. 5 июня 2023 года мужчина получил «боевую повестку», за которой уже должен был появиться в воинской части, но это требование желтоводец проигнорировал.
Однако 21 июня он написал заявление, в котором официально отказался от мобилизации. Поэтому мужчину обвинили в уклонении от военной службы и возбудили против него уголовное дело.
14 февраля 2024 года подсудимый заключил соглашение со следствием, в котором признал свою вину.
Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 1 году испытательного срока.
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