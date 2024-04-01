Такого не было больше 100 лет: в Днепре зафиксировали очередной температурный рекорд

В эти выходные в Днепре зафиксировали очередной температурный рекорд — 31 марта максимальная температура воздуха в городе достигла +23,9°C.
Об этом сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.
Отмечается, что предыдущее рекордное значение этого дня наблюдалось в 1903 году и составило +22,9°C.
Отметим, по прогнозу синоптиков, в Днепре 2 апреля также будет тепло: ночью +12°…+10°С, днем +22°…+24°С, но возможен кратковременный дождь. 3 апреля температура немного упадет: ночью будет +9°…+7°С, днем +15°…+17°С, и также может быть небольшой дождь. 4, 5 и 6 апреля температура воздуха днем будет достигать отметки +15°…+17°С.
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