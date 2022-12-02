Табло не горят: курсирует ли электротранспорт в Днепре

Поэтому в городе почти не курсирует электротранспорт — по этой причине и табло на остановках не горят.
Такая ситуация с трамваями и троллейбусами в городе, по словам Ивана Васючкова, главного специалиста департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета, может продлиться до конца недели.
Также он отметил, что все автобусные маршруты по направлениям электротранспорта дополнительно усилены.
Пожалуйста, планируйте свой маршрут, все будет хорошо!
Напомним, ранее мы писали, какая ситуация с транспортом в Днепре (ФОТО).
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