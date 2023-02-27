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Ситуация со светом, теплом и водой в Днепре на утро 27 февраля — официально

Сегодня 09:30
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В понедельник, 27 февраля, по состоянию на 06:00 в Днепре коммунальное хозяйство работает стабильно. Объекты критической инфраструктуры, медицинские учреждения и горожане с теплом и водой.

Новости Днепра про Ситуация со светом, теплом и водой в Днепре на утро 27 февраля - официально

Утром работают все повышающие насосные станции. В настоящее время в работе также все котельные и теплораспределительные пункты всех теплоснабжающих предприятий города: КП «Теплоэнерго», КП «Комэнергосервис»; КП «Жилсервис Днепр». Отоплением обеспечены все дома, обслуживающие эти теплоснабжающие предприятия.

За минувшие сутки аварийные бригады КП «Днепрводоканал» очистили 12 засоров на канализационных сетях, а также устранили 16 повреждений на водоотводных сетях.

Среди них:

  • ул. Січеславская Набережная, 37, Д-300 мм в галерее;
  • ул. Сухой Остров, 3, Д-900 мм в галерее;
  • просп. Дмитрия Яворницкого, 55.

На сегодняшний день НЭК «Укрэнерго» снова не предоставлял ограничений потребления электроэнергии для нашей области, это значит, что отключений электричества не будет. Но при перегрузке сетей или угрозе ракетной атаки могут быть ограничения. Днепрян просят потреблять электроэнергию экономно, чтобы избегать пиковых нагрузок, в частности, в утреннее время.

В случае возникновения проблемных ситуаций на сетях водо- и теплоснабжения, коммунальщики сразу их ликвидируют. Этот вопрос городские власти держат на контроле, чтобы днепряне в полном объеме были обеспечены и теплом, и водой.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12
  • (095) 732-12-12
  • (096) 732-12-12
  • (073) 732-12-12

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Новости Днепра про Ситуация со светом, теплом и водой в Днепре на утро 27 февраля - официальноУкраїнська Новости Днепра про Ситуация со светом, теплом и водой в Днепре на утро 27 февраля - официальноРусский

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