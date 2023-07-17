Ситуация сложная: оккупанты продолжают минировать ЗАЭС, — «Энергоатом»

Об этом заявил президент «Энергоатом» Петр Котин в Telegram.
«Фактически российские оккупанты продолжают использовать ее как свою военную базу. Мы регулярно получаем сообщения, что они минируют нашу станцию», — заявил он.
Котин добавил, что сейчас радиационное состояние на площадке ЗАЭС осуществляется благодаря датчикам радиационного мониторинга, расположенным в 5 км от станции, на правом берегу Днепра.
Президент «Энергоатома» отметил, что на ЗАЭС также находятся инспекторы МАГАТЭ, информация которых помогает понимать, что происходит на объекте. При этом, российские захватчики не допускают представителей агентства ко всем зонам, которые необходимо осмотреть.
«Несмотря на деградацию оборудования мы очень ждем момента, когда сможем вернуть контроль над станцией, чтобы восстановить ее полноценную работу», — добавил Котин.
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