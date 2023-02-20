Ситуация с водой и теплом в Днепре на вечер 20 февраля

По состоянию на 18.00 в связи с проведением аварийных работ по ул. Передовая, 259 прекращено водоснабжение поселка Березановка. Водоснабжение возобновят до конца дня.
Бригада по ремонту канализационных сооружений КП «Днепроводоканал» производит прочистку канализационного коллектора по ж/м Тополь-1, 24. В работах задействованы также две единицы специальной техники.
Аварийная бригада КП «Днепроводоканал» уже завершила работы на просп. Богдана Хмельницкого, 119. Возобновлено водоснабжение по следующим адресам:
По состоянию на 18.00 из-за проведения работ КП «Днепроводоканал» остановлена домовая котельная КП «Теплоэнерго» по ул. Толстого. 3 дома и школа временно находятся без тепла.
Уже завершены работы в домовой котельной КП «Теплоэнерго» по ул. Архитектора Дольника. Возобновлена подача тепла на 8 домов по следующим адресам:
Также работники КП «Теплоэнерго» завершили работы на теплосети по ул. Большая Диевская, 36. Пока без тепла остается дом по ул. Максима Дия, 21, а другие потребители ж/м Красный Камень и Покровский уже с теплом.
Продолжаются аварийно-восстановительные работы и прекращено водоснабжение в домах №29-31 по ул. Паторжинского. Водоснабжение возобновят до конца дня.
По состоянию на 18.00 в Днепре работают и полностью обеспечивают подачу воды в дома днепрян все повышающие насосные станции.
В Днепре в обычном режиме работают все объекты теплоснабжения КП «Комэнергосервис», КП «Жилсервис-Днепр» и КП «Теплоэнерго». Теплом обеспечены все дома, обслуживающие котельные и теплораспределительные пункты этих КП.
Обесточенные котельные и теплораспределительные пункты не зафиксированы.
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