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Ситуация с водой и теплом в Днепре на вечер 20 февраля

Сегодня 19:15
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Коммунальщики продолжают выполнять работу для полноценного получения днепрянами коммунальных услуг.

Новости Днепра про Ситуация с водой и теплом в Днепре на вечер 20 февраля

По состоянию на 18.00 в связи с проведением аварийных работ по ул. Передовая, 259 прекращено водоснабжение поселка Березановка. Водоснабжение возобновят до конца дня.

Бригада по ремонту канализационных сооружений КП «Днепроводоканал» производит прочистку канализационного коллектора по ж/м Тополь-1, 24. В работах задействованы также две единицы специальной техники.

Аварийная бригада КП «Днепроводоканал» уже завершила работы на просп. Богдана Хмельницкого, 119. Возобновлено водоснабжение по следующим адресам:

  • просп. Богдана Хмельницкого, 119;
  • ул. Казакевича, 1, 2.

По состоянию на 18.00 из-за проведения работ КП «Днепроводоканал» остановлена домовая котельная КП «Теплоэнерго» по ул. Толстого. 3 дома и школа временно находятся без тепла.

Уже завершены работы в домовой котельной КП «Теплоэнерго» по ул. Архитектора Дольника. Возобновлена подача тепла на 8 домов по следующим адресам:

  • ул. Вернадского, 35 и 35А;
  • ул. Архитектора Дольника, 2/4, 5, 9, 14А.

Также работники КП «Теплоэнерго» завершили работы на теплосети по ул. Большая Диевская, 36. Пока без тепла остается дом по ул. Максима Дия, 21, а другие потребители ж/м Красный Камень и Покровский уже с теплом.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы и прекращено водоснабжение в домах №29-31 по ул. Паторжинского. Водоснабжение возобновят до конца дня.

По состоянию на 18.00 в Днепре работают и полностью обеспечивают подачу воды в дома днепрян все повышающие насосные станции.

В Днепре в обычном режиме работают все объекты теплоснабжения КП «Комэнергосервис», КП «Жилсервис-Днепр» и КП «Теплоэнерго». Теплом обеспечены все дома, обслуживающие котельные и теплораспределительные пункты этих КП.

Обесточенные котельные и теплораспределительные пункты не зафиксированы.

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Новости Днепра про Ситуация с водой и теплом в Днепре на вечер 20 февраляУкраїнська Новости Днепра про Ситуация с водой и теплом в Днепре на вечер 20 февраляРусский

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