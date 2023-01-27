Ситуация с отоплением и водоснабжением в Днепре на утро 27 января

НЭК Укрэнерго выделила нашей области на 27 января днем 1200 МВт, ночью 1208 МВт. Это фактически половина потребностей Днепропетровщины в электроэнергии при текущей температуре воздуха.

По состоянию на 6:00 критическая инфраструктура города, а также медицинские учреждения и жители города обеспечены теплом и водой. Для этого коммунальные службы, в частности, КП «Днепрводоканал» приложили чрезвычайные усилия в связи с масштабными отключениями электроэнергии накануне.

В течение ночи частные энергетические компании отключали от питания несколько повышающих насосных станций. Временно без водоснабжения находились жители более 300 домов.

За прошедшие сутки специалистами КП «Днепрводоканал» был очищен 41 засор на канализационных сетях водоотвода, а также устранено 16 повреждений на сетях водоснабжения. Среди ключевых:

-по ул. Канатная, 60, Д-360 мм из колодца;

-по ул. Лесной, 4А, Д-300 мм из земли;

-по ул. Строителей, 20Д, Д-300 мм из земли;

-по ул. Апостоловский, 16/1, Д-400 мм с земли.

Сегодня КП «Днепрводоканал» также будет работать над ликвидацией засоров на сетях водоотведения по заявкам горожан и выявленных повреждениях на сетях водоснабжения. В частности, повреждение водопровода по ул. Робеспьера, 42. На время ремонтных работ будет прекращено водоснабжение всей улицы. Подача воды будет возобновлена в течение дня.

Все объекты КП «Комэнергосервис» по состоянию на 06:00 работают в обычном режиме. Теплом обеспечены все дома, обслуживаемые этим теплоснабжающим предприятием.

В КП «Теплоэнерго» все районные и квартальные котельные в настоящее время в работе. Они обеспечивают стабильную подачу тепла.

Однако ночью были остановки и домовых, и квартальных котельных КП «Теплоэнерго», а также котельных КП «Жилсервис Днепр». Пока ситуация стабилизировалась. Из-за сложного положения дел в энергетике ситуация может меняться мгновенно.

В случае возникновения проблемных ситуаций на сетях водо- и теплоснабжения, коммунальщики сразу их ликвидируют. Этот вопрос городские власти держат на контроле, чтобы днепряне в полном объеме были обеспечены и теплом, и водой.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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