Ситуация с энергоснабжением в Днепре: официальная информация

По состоянию на 18:00, все объекты теплоснабжения КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр» работают стабильно. Теплоснабжение в домах, обслуживающих котельные этих КП, поступает без проблем. Также работают все районные котельные КП "Теплоэнерго".

По состоянию на 18:00 из-за отключения света частными энергетическими компаниями остановлена ​​работа повышающей насосной станции, обеспечивающей водоснабжение в таких домах:

Тепло в доме днепрян поступает без перебоев.

По состоянию на 18:00 обесточена 1 домовая котельная КП «Теплоэнерго» на ул. Аудиторная.

Работу котельной возобновят после включения электроэнергии.

Аварийная бригада КП «Теплоэнерго» уже заканчивает ремонтные работы по ул. Рабочая, 75. Жители этого дома были временно без тепла. В скором времени подача тепла в дом будет возобновлена.

Городские власти держат ситуацию с предоставлением коммунальных услуг на контроле, поэтому днепрянам не стоит беспокоиться. Коммунальщики работают круглосуточно, любые проблемные ситуации разрешаются как можно скорее.