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Ситуация с энергоснабжением в Днепре: официальная информация

Сегодня 18:45
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По состоянию на 18:00, все объекты теплоснабжения КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр» работают стабильно. Теплоснабжение в домах, обслуживающих котельные этих КП, поступает без проблем. Также работают все районные котельные КП "Теплоэнерго".

Новости Днепра про Ситуация с энергоснабжением в Днепре: официальная информация

 
По состоянию на 18:00 из-за отключения света частными энергетическими компаниями остановлена ​​работа повышающей насосной станции, обеспечивающей водоснабжение в таких домах:
– ул. Николая Михновского, 2-31;
– пер. Фестивальный, 1-31;
– просп. Мира, 1-95;
– ул. Березинская, 22-61;
– ул. Генерала Захарченко, 1-15;
– пер. Свободный, 2-12;
– ул. Усенко, 1-23;
– ул. Донецкое шоссе, 97-137.
 
Тепло в доме днепрян поступает без перебоев.
 
По состоянию на 18:00 обесточена 1 домовая котельная КП «Теплоэнерго» на ул. Аудиторная.
Работу котельной возобновят после включения электроэнергии.
 
Аварийная бригада КП «Теплоэнерго» уже заканчивает ремонтные работы по ул. Рабочая, 75. Жители этого дома были временно без тепла. В скором времени подача тепла в дом будет возобновлена.
 
Городские власти держат ситуацию с предоставлением коммунальных услуг на контроле, поэтому днепрянам не стоит беспокоиться. Коммунальщики работают круглосуточно, любые проблемные ситуации разрешаются как можно скорее.

 

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Новости Днепра про Ситуация с энергоснабжением в Днепре: официальная информацияУкраїнська Новости Днепра про Ситуация с энергоснабжением в Днепре: официальная информацияРусский

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