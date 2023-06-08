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Ситуация непростая: россияне нанесли 1 ракетный и 27 авиационных ударов

Сегодня 19:15
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Российские военные продолжают сосредоточивать усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На указанных участках фронта произошло 26 боевых столкновений.

Новости Днепра про Ситуация непростая: россияне нанесли 1 ракетный и 27 авиационных ударов

В течение суток россияне нанесли 1 ракетный и 27 авиационных ударов, а также совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших воинов и населенным пунктам.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток враг:

  • нанес авиационные удары по населенным пунктам Мирополье, Сенное и Севериновка Сумской области;
  • осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Атинское, Бессаловка, Мирополье и Пономаренки Сумской области;
  • осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красное, Мороховец, Лукьянцы, Старица, Гатище, Волчанск, Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белая Гора Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба, Торецк, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник совершил неудачные попытки наступления неподалеку населенных пунктов Северное и Опытное. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник понес потери. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Золотая Нива и Временка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Враг нанес:

  • авиационный удар в районе Гуляйполя Запорожской области;
  • артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Бурлацкое, Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Темировка Донецкой области;
  • артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье и Каменское Запорожской области, а также Бериславу, Антоновке Херсонской области и городу Херсон.

В течение суток украинская авиация нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава врага и 2 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

«Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 пунктов управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетных комплекса, 8 артиллерийских подразделений на огневых позициях и еще 2 важных объекта врага», — пишет Генштаб.

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Новости Днепра про Ситуация непростая: россияне нанесли 1 ракетный и 27 авиационных ударовУкраїнська Новости Днепра про Ситуация непростая: россияне нанесли 1 ракетный и 27 авиационных ударовРусский

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