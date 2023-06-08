Ситуация непростая: россияне нанесли 1 ракетный и 27 авиационных ударов

В течение суток россияне нанесли 1 ракетный и 27 авиационных ударов, а также совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших воинов и населенным пунктам.
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток враг:
На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.
На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное и Раздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белая Гора Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба, Торецк, Северное Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник совершил неудачные попытки наступления неподалеку населенных пунктов Северное и Опытное. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Карловка Донецкой области.
На Марьинском направлении наши защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник понес потери. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Золотая Нива и Временка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Враг нанес:
В течение суток украинская авиация нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава врага и 2 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.
«Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 пунктов управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетных комплекса, 8 артиллерийских подразделений на огневых позициях и еще 2 важных объекта врага», — пишет Генштаб.
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