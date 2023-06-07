Ситуация на ЗАЭС может выйти из-под контроля: жителям Энергодара советуют покинуть город

Ситуация на Запорожской АЭС может выйти из-под контроля в любой момент, поэтому жителям близлежащего Энергодара мэрия советует покинуть город.

Конечно, откровенных угроз нет, но то, как эксплуатируется станция, поэтому, что там сделаны склады техники, боеприпасов — на территории станции, то понятно, что ситуация в любое время может выйти из-под контроля и быть критической», — сказал Самойдюк.

Он подчеркнул, что жителям при любой возможности лучше покинуть Энергодар и территорию вокруг города.

Тем, для кого это невозможно сейчас, советуют, если есть транспорт, держать его полностью заправленным со всеми тревожными чемоданами, собранные документы, более ценные вещи и первое время средства выживания.

«Потому что если ситуация выйдет из-под контроля, то можем рассчитывать, что они будут обязаны и вынуждены дать «коридоры» для выезда населения с такой территории», — добавил заместитель городского головы Энергодара.

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