Ситуация на ЗАЭС может выйти из-под контроля: жителям Энергодара советуют покинуть город

Конечно, откровенных угроз нет, но то, как эксплуатируется станция, поэтому, что там сделаны склады техники, боеприпасов — на территории станции, то понятно, что ситуация в любое время может выйти из-под контроля и быть критической», — сказал Самойдюк.
Он подчеркнул, что жителям при любой возможности лучше покинуть Энергодар и территорию вокруг города.
Тем, для кого это невозможно сейчас, советуют, если есть транспорт, держать его полностью заправленным со всеми тревожными чемоданами, собранные документы, более ценные вещи и первое время средства выживания.
«Потому что если ситуация выйдет из-под контроля, то можем рассчитывать, что они будут обязаны и вынуждены дать «коридоры» для выезда населения с такой территории», — добавил заместитель городского головы Энергодара.
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