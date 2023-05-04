Ситуация на фронте сегодня 4 мая, — Генштаб

За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность дальнейших вражеских ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка личного состава российских территориальных войск.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах российской федерации. За прошедшие сутки из артиллерии и минометов обстрелял населенные пункты Бучки Черниговской области; Нововасиловка, Рожковичи, Ворожба, Басовка, Юнаковка, Мирополье и Запсилье Сумской области, а также Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Барановка, Красная Заря, Стрелка, Гатище, Волчанские Хутора и Николаевка на Харьковщине.
В Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Обстрелы противника подверглись Тополе, Каменка, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области.
На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки с целью поиска слабых мест в нашей обороне. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке и Белогоровке Луганской области и Торскому, Верхнекаменному и Спорному — Донецкой.
В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Северное и Южное, а также Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Северного Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Тонечко, Карловка, Нетайлово и Первомайское.
На Марьинском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Отражены многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Новомихайловки. Обстрелы также подверглась Красногоровке Донецкой области.
В Шахтерском направлении враг обстрелял населенные пункты Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Шахтерское Донецкой области.
В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес ракетный удар по городу Запорожье и авиаудару по Кизомису Херсонской области. Из артиллерии обстрелял населенные пункты Времивка, Новоселка и Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Капуловка в Днепропетровской области; Красный Маяк, Токаревка, Антоновка, Кизомис и Херсон. Погибли гражданские люди.
Идет принудительная паспортизация граждан Украины в Геническом районе временно захваченной Херсонской области. Российские оккупанты постоянно давят на местных, угрожают депортацией и конфискацией имущества, ограничивают в перемещении между населенными пунктами. К людям с украинскими паспортами показательно пристрастное отношение со стороны захватчиков.
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 4 удара – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили район сосредоточения оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 3 состава боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также зенитно-ракетный комплекс врага.
Читайте также:
Автор:
В Днепре на улице Метростроевской во дворе многоэтажного дома загорелся…
4 мая на 13-ти улицах Днепра будут отключать электричество.
3 мая тяжелая артиллерия врага дважды била по нему, в…
В Покровском районе Кривого Рога полицейские задержали мужчину.
В Днепре на улице Метростроевской во дворе многоэтажного дома загорелся автомобиль.
4 мая на 13-ти улицах Днепра будут отключать электричество.
Поздравляем боксеров и тренеров с блестящей победой!
Захватите с собой зонт!
3 мая тяжелая артиллерия врага дважды била по нему, в результате чего вражеские снаряды прилетели в Никополь.
В Покровском районе Кривого Рога полицейские задержали мужчину.
9 мая оборвалась жизнь 41-летнего защитника из Днепропетровской области Александра Гридчина. Трагедия произошла вблизи населенного пункта Бахмут Донецкой области. У воина остались родители.
Украинские военные отбили около 30 вражеских атак в Донецкой области и уничтожили склад боеприпасов противника.
В Украине сократили программу обмена ламп накаливания на LED-лампочки. Теперь бесплатные лампы украинцы смогут получить только в центральных отделениях Укрпочты в 23 населенных пунктах страны.
Кремль этой ночью атаковали из БПЛА.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!