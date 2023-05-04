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Ситуация на фронте сегодня 4 мая, — Генштаб

Сегодня 08:00
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ВСУ отразили 40 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

Новости Днепра про Ситуация на фронте сегодня 4 мая, - Генштаб

За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших вражеских ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка личного состава российских территориальных войск.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах российской федерации. За прошедшие сутки из артиллерии и минометов обстрелял населенные пункты Бучки Черниговской области; Нововасиловка, Рожковичи, Ворожба, Басовка, Юнаковка, Мирополье и Запсилье Сумской области, а также Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Барановка, Красная Заря, Стрелка, Гатище, Волчанские Хутора и Николаевка на Харьковщине.

В Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Обстрелы противника подверглись Тополе, Каменка, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки с целью поиска слабых мест в нашей обороне. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке и Белогоровке Луганской области и Торскому, Верхнекаменному и Спорному — Донецкой.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Северное и Южное, а также Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Северного Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Тонечко, Карловка, Нетайлово и Первомайское.

На Марьинском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Отражены многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Новомихайловки. Обстрелы также подверглась Красногоровке Донецкой области.

В Шахтерском направлении враг обстрелял населенные пункты Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Шахтерское Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес ракетный удар по городу Запорожье и авиаудару по Кизомису Херсонской области. Из артиллерии обстрелял населенные пункты Времивка, Новоселка и Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Капуловка в Днепропетровской области; Красный Маяк, Токаревка, Антоновка, Кизомис и Херсон. Погибли гражданские люди.

Идет принудительная паспортизация граждан Украины в Геническом районе временно захваченной Херсонской области. Российские оккупанты постоянно давят на местных, угрожают депортацией и конфискацией имущества, ограничивают в перемещении между населенными пунктами. К людям с украинскими паспортами показательно пристрастное отношение со стороны захватчиков.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 4 удара – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили район сосредоточения оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 3 состава боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также зенитно-ракетный комплекс врага.

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Новости Днепра про Ситуация на фронте сегодня 4 мая, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Ситуация на фронте сегодня 4 мая, - ГенштабРусский

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