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Ситуация на фронте сегодня 21 июня

Сегодня 19:15
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Россияне пытаются наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях в Донецкой области. А украинские военные атаковали пункт управления и склад боеприпасов противника.

Новости Днепра про Ситуация на фронте сегодня 21 июня

Российская Федерация продолжает убивать мирное население Украины, и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

В течение суток противник нанес более 30 авиационных ударов, в частности, было применено 6 иранских ударных БпЛА «Shahed-136/131». Все «шахеды» уничтожены нашими защитниками.

Кроме того, оккупанты совершили 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось более 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На полигонах Республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки и слаживания подразделений ВС РФ перед их отправкой в районы ведения боевых действий на территории Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Леонивка, Николаевка Черниговской области и Волфино Сумской области.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Елино, Карповичи, Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Сытное, Фотовиж, Новые Вирки, Волфино, Шпиль, Ободы, Кондратовка, Локня, Степное Сумской области, а также Одноробовка, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Липцы, Алисовка, Бугруватка, Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Бочковое, Плетеневка, Малая Волчья, Варваровка, Бударки, Рубленное, Анискино, Меловое в Харьковской области.

На Купянском направлении нанес авиационный удар в районе Синьковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении совершил безуспешные наступательные действия в направлении Дибровы Луганской области и Серебрянки в Донецкой области.

Нанес авиационные удары в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области и Северска — Донецкой. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Диброва, Кузьмино, Белогоровка в Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное и Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Васильевки, Ивановского и Белой Горы Донецкой области.

Нанес авиационные удары возле Курдюмовки и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районах Северного и Первомайского Донецкой области. Нанес авиационные удары вблизи Авдеевки, Северного и Первомайского.

Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Александрополь, Керамик, Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Марьинки, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Красногоровки.

В то же время, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Зоряное, Острое, Марьинка, Георгиевка, Курахово и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Угледара, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Новомихайловки Донецкой области.

Осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Константиновка, Елизаветовка, Екатериновка, Богоявленка, Благодатное, Пречистовка, Золотая Нива и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Проводил безуспешные наступательные действия в направлении Пятихаток Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах Преображенки и Степногорска Запорожской области.

Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новоочеретоватое, Нескучное, Благодатное, Макаровка, Сторожевое, Зеленое Поле, Темировка, Новополь, Бурлацкое Донецкой области; Левадное, Красное, Гуляйполе, Новоандреевка, Степное, Пятихатки, Лобково, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Новоалександровка, Дудчаны, Качкаровка, Шляховое, Казацкое, Николаевка, Бургунка, Ивановка, Садовое, Приднепровское, Надднепрянское, Молодежное, Зимовник, Белозерка, Ромашково, Антоновка, Херсон, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и Очаков Николаевской области.

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