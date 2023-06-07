Ситуация критическая, но контролируемая: глава Никопольской РВА прокомментировал ситуацию с водой

Об этом сообщил в комментарии глава РВА Евгений Евтушенко.
Жителей район обеспечивают водой три больших инфраструктурных объекта. Сейчас все они работают в штатном режиме, благодаря чему у людей есть время создать запасы. Однако при сохранении темпа падения воды, который есть на сегодня, 2 из них уже завтра могут прекратить подачу воды потребителям.
Наименее критическая ситуация в Никополе. Местный водоканал построен таким образом, что даже в нынешних условиях он сможет продолжать работу.
Даже в случае, если в водохранилище не останется воды, а альтернативные инфраструктурные решения не будут воплощены в жизнь, местные жители не останутся без питьевой воды. Громадам будут помогать с бутилированной водой украинские и международные фонды. Также отрабатывается вариант с доставкой воды в цистернах поездами «Укрзалізниці».
«В районе до войны проживало около 260 тысяч жителей. Сейчас мы также имеем около 40 тысяч ВПЛ. Это большое количество людей, которые должны получить воду. Отдельно нужно обратить внимание на то, что сейчас теплое время года, что повышает риск кишечных инфекций. Это – дополнительный вызов», — подчеркнул Евтушенко.
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