Синица с пистолетом и сбивающий взглядом ракету политик: какие муралы появились в Днепре за год полномасштабной войны (ФОТО)

В Днепре история города и страны отражены в муралах на стенах зданий в центре города и спальных районов. С 24 февраля 2022 года в Днепре появилось несколько новых рисунков, которые отражают события войны и борьбы Украины. Журналисты dnepr.info собрали подборку из ТОП-5 муралов, созданных в Днепре с начала полномасштабного вторжения.

В мае 2022 года в Днепре появился мурал посвященный военным с «Азовстали». Рисунок довольно прост – на синем фоне бело-черная надпись и симвпол полка, который вместе с другими военными оборонял Мариуполь.

В середине прошлого года в Днепре появился настенный рисунок, посвященный подвигам пожарных. На нем изображен спасатель в боевом снаряжении и среди языков пламени. Картина посвящена всем сотрудникам ГСЧС, которые готовы отдать жизнь, чтобы спасти людей.

В июле 2022 года в Днепре появился мурал посвященный автору Акта провозглашения независимости Украины Левку Лукьяненко. Рисунок выполнен в цветах национального флага. Своим взглядом известный диссидент и правозащитник уничтожает летящую ракету. Увидеть картину можно на пересечении улиц Шевченко и Сечевых Стрельцов.

В парке Глобы в прошлом году появился мурал на котором изображена птица синица, просящая сказать слово «паляниця»

В конце января 2023 года в Днепре на одной из стен ЦУМа появился мурал, посвященный трагедии, что произошла на жилмассиве Победа 14 января этого года. На рисунке изображен дом, после попадания в него ракеты и парящий рядом ангел, символизирующий погибших. Также на рисунке есть дата трагедии, сам он выполнен в красно-черных цветах. Это не традиционный в нашем понимании мурал – он не большого размера, так что чтобы его увидеть нужно внимательно присмотреться к бетонным стенам.

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