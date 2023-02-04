Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Сын зарезал отца: в Днепре на Бородянской произошло убийство

Сегодня 14:46
просмотров

В субботу, 4 февраля, в Днепре по улице Бородянской произошло убийство - сын зарезал собственного отца.

Новости Днепра про Сын зарезал отца: в Днепре на Бородянской произошло убийство

Известно, что между родственниками возникла ссора, которая впоследствии переросла в драку. Об этом сообщается в Telegram-канале dnepr_operativ.

В ходе драки парень нанес многочисленные ножевые ранения своему отцу. Они оказались смертельными.

Подозреваемого задержали сотрудники полицейской мобильной группы «Полина», специализирующейся на противодействии домашнему насилию. Следственные действия продолжаются.

Читайте также:

Новости Днепра про Сын зарезал отца: в Днепре на Бородянской произошло убийствоУкраїнська Новости Днепра про Сын зарезал отца: в Днепре на Бородянской произошло убийствоРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Есть пострадавшие: под Павлоградом столкнулись микроавтобус и легковушка
    Новости Днепра
    Сегодня 15:07
    Есть пострадавшие: под Павлоградом столкнулись микроавтобус и легковушка

    В пятницу, 3 февраля, на автодороге М-30, вблизи села Булаховка…

    На Днепропетровщине убило током 27-летнего водителя: его фура зацепила электропровод
    Новости Днепра
    Сегодня 13:54
    На Днепропетровщине убило током 27-летнего водителя: его фура зацепила электропровод

    В пятницу, 3 февраля, в селе Елизаветовка Днепропетровской области погиб…

    Выполнял боевое задание на Луганщине: война унесла жизнь еще одного защитника из Днепра
    Новости Днепра
    Сегодня 13:13
    Выполнял боевое задание на Луганщине: война унесла жизнь еще одного защитника из Днепра

    Утром 2 февраля, выполняя боевое задание на Луганщине, погиб защитник…

    Не заметил в темноте: в Днепре водитель Jeep сбил двух девушек
    Новости Днепра
    Сегодня 11:57
    Не заметил в темноте: в Днепре водитель Jeep сбил двух девушек

    В пятницу, 3 февраля, на улице Надежды Алексеенко в Днепре…

    Последние новости

    Есть пострадавшие: под Павлоградом столкнулись микроавтобус и легковушка
    Есть пострадавшие: под Павлоградом столкнулись микроавтобус и легковушка

    В пятницу, 3 февраля, на автодороге М-30, вблизи села Булаховка Павлоградского района, произошло серьезное ДТП.

    Сегодня 15:07
    просмотров
    На Днепропетровщине убило током 27-летнего водителя: его фура зацепила электропровод
    На Днепропетровщине убило током 27-летнего водителя: его фура зацепила электропровод

    В пятницу, 3 февраля, в селе Елизаветовка Днепропетровской области погиб 27-летний водитель, фура которого зацепила кузовом электропровод. Мужчину убило током.

    Сегодня 13:54
    просмотров
    Выполнял боевое задание на Луганщине: война унесла жизнь еще одного защитника из Днепра
    Выполнял боевое задание на Луганщине: война унесла жизнь еще одного защитника из Днепра

    Утром 2 февраля, выполняя боевое задание на Луганщине, погиб защитник из Днепра Павел Гаран.

    Сегодня 13:13
    просмотров
    Состоялся очередной обмен пленными: 116 украинских защитников вернулись домой
    Состоялся очередной обмен пленными: 116 украинских защитников вернулись домой

    В субботу, 4 февраля, состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. В результате домой вернулось 116 украинских защитников.

    Сегодня 12:43
    просмотров
    Не заметил в темноте: в Днепре водитель Jeep сбил двух девушек
    Не заметил в темноте: в Днепре водитель Jeep сбил двух девушек

    В пятницу, 3 февраля, на улице Надежды Алексеенко в Днепре произошла авария. Водитель на автомобиле марки Jeep сбил на переходе двух девушек.

    Сегодня 11:57
    просмотров
    В Украине продлят срок действия военного положения и всеобщей мобилизации: что известно
    В Украине продлят срок действия военного положения и всеобщей мобилизации: что известно

    На следующей неделе Верховная Рада Украины продлит срок действия военного положения и всеобщей мобилизации.

    Сегодня 11:30
    просмотров
    Россияне предложили Филатову обменять демонтированные в Днепре памятники на дрова: мэр ответил
    Россияне предложили Филатову обменять демонтированные в Днепре памятники на дрова: мэр ответил

    Администрация российского города Кремёнки Калужской области обратилась к мэру Днепра Борису Филатову с предложением забрать демонтированные в городе памятники российским деятелям. Взамен граждане страны-агрессора предлагают предоставить днепрянам дрова.

    Сегодня 11:04
    просмотров
    В Литве за час собрали более 1 млн евро на радары ПВО для Украины
    В Литве за час собрали более 1 млн евро на радары ПВО для Украины

    В Литве объявили сбор на современные радары ПВО для Украины. За час с момента запуска литовцы пожертвовали на помощь нашей стране более 1 миллиона евро.

    Сегодня 10:42
    просмотров
    На Днепропетровщине во время пожара двое мужчин получили серьезные ожоги
    На Днепропетровщине во время пожара двое мужчин получили серьезные ожоги

    В субботу, 4 февраля, на улице Зеленая села Всесвятское Новомосковского района произошел пожар.

    Сегодня 10:14
    просмотров
    В Каменском уволили сотрудника, который пошел воевать, чтобы не платить зарплату: дело рассмотрел суд
    В Каменском уволили сотрудника, который пошел воевать, чтобы не платить зарплату: дело рассмотрел суд

    В Каменском Днепропетровской области с предприятия по изготовлению лакокрасочной продукции "ЗИП" уволили работника, который в 2020 году ушел защищать Украину от оккупантов в АТО. Таким образом руководство хотело сэкономить на выплате зарплаты сотруднику. Дело рассмотрели в суде.

    Сегодня 09:32
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх