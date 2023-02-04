Сын зарезал отца: в Днепре на Бородянской произошло убийство

В субботу, 4 февраля, в Днепре по улице Бородянской произошло убийство - сын зарезал собственного отца.

Известно, что между родственниками возникла ссора, которая впоследствии переросла в драку. Об этом сообщается в Telegram-канале dnepr_operativ.

В ходе драки парень нанес многочисленные ножевые ранения своему отцу. Они оказались смертельными.

Подозреваемого задержали сотрудники полицейской мобильной группы «Полина», специализирующейся на противодействии домашнему насилию. Следственные действия продолжаются.

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