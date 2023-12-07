Сын Екатерины II или Апостол Павел: в горсовете Павлограда сделали заявление о переименовании города

В Павлограде выступили против переименования города.

Недавно Украинский институт национальной памяти объявил свое решение по переименованию Павлограда. Специалисты считают, что название города нужно изменить, чтобы избавиться от остатков российской колониальной политики. Несмотря на это, в Павлоградском горсовете с этим решением категорически не согласны, поэтому написали обращение к президенту, Верховной Раде и Кабмину с просьбой пересмотреть это решение.

Депутаты считают, что Павлоград не назван в честь сына Екатерины II, поэтому переименовывать его не нужно.

Официально статус города и свое, неизменное за всю историю название Павлоград получил в 1784 году. По всем имеющимся историческим и официальным документам, нет ни одного упоминания о том, что город назван в честь Павла, сына Екатерины II. Кроме того, историки утверждают, что в Российской империи населенные пункты не назывались именами царских лиц, которые в то время были живы, говорится в документе.

Представители местных властей настаивают на том, что город назван в честь Апостола Павла. Это аргументируют тем, что тогда была тенденция называть населенные пункты в честь небесных покровителей.

К примеру, в честь святых называли: слободу Дмитровку (1776 г.), слободу Петропавловку (1775-1776 гг. основания), с. Троицкое (1784 г. основание), с. Богуслав (первое письменное упоминание – 1784 г.), с. Богдановка (1777 г. основание), с. Покровка (1779)

Не согласны с переименованием и жители Павлограда. По результатам опроса, в котором приняло участие около 10 тысяч человек, 82,9% респондентов высказались за сохранение текущего названия.

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