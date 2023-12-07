Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Сын Екатерины II или Апостол Павел: в горсовете Павлограда сделали заявление о переименовании города

Сын Екатерины II или Апостол Павел: в горсовете Павлограда сделали заявление о переименовании города

Сегодня 22:03
просмотров

В Павлограде выступили против переименования города.

Новости Днепра про Сын Екатерины II или Апостол Павел: в горсовете Павлограда сделали заявление о переименовании города

Недавно Украинский институт национальной памяти объявил свое решение по переименованию Павлограда. Специалисты считают, что название города нужно изменить, чтобы избавиться от остатков российской колониальной политики. Несмотря на это, в Павлоградском горсовете с этим решением категорически не согласны, поэтому написали обращение к президенту, Верховной Раде и Кабмину с просьбой пересмотреть это решение.

Депутаты считают, что Павлоград не назван в честь сына Екатерины II, поэтому переименовывать его не нужно.

Официально статус города и свое, неизменное за всю историю название Павлоград получил в 1784 году. По всем имеющимся историческим и официальным документам, нет ни одного упоминания о том, что город назван в честь Павла, сына Екатерины II. Кроме того, историки утверждают, что в Российской империи населенные пункты не назывались именами царских лиц, которые в то время были живы, говорится в документе.

Представители местных властей настаивают на том, что город назван в честь Апостола Павла. Это аргументируют тем, что тогда была тенденция называть населенные пункты в честь небесных покровителей.

К примеру, в честь святых называли: слободу Дмитровку (1776 г.), слободу Петропавловку (1775-1776 гг. основания), с. Троицкое (1784 г. основание), с. Богуслав (первое письменное упоминание – 1784 г.), с. Богдановка (1777 г. основание), с. Покровка (1779)

Не согласны с переименованием и жители Павлограда. По результатам опроса, в котором приняло участие около 10 тысяч человек, 82,9% респондентов высказались за сохранение текущего названия.

Читайте также:

Новости Днепра про Сын Екатерины II или Апостол Павел: в горсовете Павлограда сделали заявление о переименовании городаУкраїнська Новости Днепра про Сын Екатерины II или Апостол Павел: в горсовете Павлограда сделали заявление о переименовании городаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре из-за фуры, перекрывшей движение транспорта, образовалась 5-километровая пробка
Новости Днепра
Сегодня 21:32
В Днепре из-за фуры, перекрывшей движение транспорта, образовалась 5-километровая пробка

Фура парализовала движение в окрестностях Днепра.

В Днепре продают елки за 60 тысяч гривен: как они выглядят
Новости Днепра
Сегодня 20:57
В Днепре продают елки за 60 тысяч гривен: как они выглядят

Лакшери елки можно приобрести в днепровском "Эпицентре".

В супермаркетах АТБ в Днепре появились первые кассы самообслуживания
Новости Днепра
Сегодня 20:15
В супермаркетах АТБ в Днепре появились первые кассы самообслуживания

Еще в нескольких супермаркетах АТБ появились кассы самообслуживания.

Билеты на популярный поезд из Днепра в Польшу стремительно подорожают уже в считанные дни: новые цены
Новости Днепра
Сегодня 19:27
Билеты на популярный поезд из Днепра в Польшу стремительно подорожают уже в считанные дни: новые цены

Больше всего подорожают билеты из Киева.

Последние новости

В Днепре из-за фуры, перекрывшей движение транспорта, образовалась 5-километровая пробка
В Днепре из-за фуры, перекрывшей движение транспорта, образовалась 5-километровая пробка

Фура парализовала движение в окрестностях Днепра.

Сегодня 21:32
4
просмотров
В Днепре продают елки за 60 тысяч гривен: как они выглядят
В Днепре продают елки за 60 тысяч гривен: как они выглядят

Лакшери елки можно приобрести в днепровском "Эпицентре".

Сегодня 20:57
2
просмотров
В супермаркетах АТБ в Днепре появились первые кассы самообслуживания
В супермаркетах АТБ в Днепре появились первые кассы самообслуживания

Еще в нескольких супермаркетах АТБ появились кассы самообслуживания.

Сегодня 20:15
3
просмотров
Билеты на популярный поезд из Днепра в Польшу стремительно подорожают уже в считанные дни: новые цены
Билеты на популярный поезд из Днепра в Польшу стремительно подорожают уже в считанные дни: новые цены

Больше всего подорожают билеты из Киева.

Сегодня 19:27
3
просмотров
Сплошной каток: на некоторых дорогах Днепра — гололед. Город понемногу «застревает» в ДТП (ФОТО)
Сплошной каток: на некоторых дорогах Днепра — гололед. Город понемногу «застревает» в ДТП (ФОТО)

На дорогах Днепра - гололедица.

Сегодня 18:27
8
просмотров
Праздник Хануки: в центре Днепра зажгли первую свечу на ханукии
Праздник Хануки: в центре Днепра зажгли первую свечу на ханукии

Сегодня, 7 декабря, у иудеев всего мира началось празднование Хануки - праздника, посвященного победе над преследователями веры и освящению Иерусалимского храма. Он будет длиться 8 дней.

Сегодня 17:50
7
просмотров
В Днепре школьник вместе с другом пытался пронести мимо кассы АТБ 17 «киндеров»
В Днепре школьник вместе с другом пытался пронести мимо кассы АТБ 17 «киндеров»

В Днепре на ж/м Северном друзья пытались украсть 17 "киндеров".

Сегодня 17:23
4
просмотров
Во Львове заметили «бабушку», которая ездила на лыжах, уцепившись за BMW (ВИДЕО)
Во Львове заметили «бабушку», которая ездила на лыжах, уцепившись за BMW (ВИДЕО)

Вчера в социальных сетях распространили интересное видео из Львова - на кадрах "бабушка" катается по городу на лыжах, уцепившись за BMW.

Сегодня 17:23
4
просмотров
Какие документы нужны водителям из Днепра для пересечения границы
Какие документы нужны водителям из Днепра для пересечения границы

Для въезда в другую страну при себе необходимо иметь ряд дополнительных документов – от специальной страховки до разрешения на управления авто, даже если владелец машины сидит рядом. Также при перевозке животных и путешествиями с детьми потребуется еще ряд дополнительных документов.

Сегодня 17:20
3
просмотров
Пловец из Днепра установил рекорд на Чемпионате Европы по плаванию
Пловец из Днепра установил рекорд на Чемпионате Европы по плаванию

Спортсмен Александр Желтяков из Днепра на чемпионате Европы установил новый рекорд.

Сегодня 16:47
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх