Сын Екатерины II или Апостол Павел: в горсовете Павлограда сделали заявление о переименовании города

Недавно Украинский институт национальной памяти объявил свое решение по переименованию Павлограда. Специалисты считают, что название города нужно изменить, чтобы избавиться от остатков российской колониальной политики. Несмотря на это, в Павлоградском горсовете с этим решением категорически не согласны, поэтому написали обращение к президенту, Верховной Раде и Кабмину с просьбой пересмотреть это решение.
Депутаты считают, что Павлоград не назван в честь сына Екатерины II, поэтому переименовывать его не нужно.
Официально статус города и свое, неизменное за всю историю название Павлоград получил в 1784 году. По всем имеющимся историческим и официальным документам, нет ни одного упоминания о том, что город назван в честь Павла, сына Екатерины II. Кроме того, историки утверждают, что в Российской империи населенные пункты не назывались именами царских лиц, которые в то время были живы, говорится в документе.
Представители местных властей настаивают на том, что город назван в честь Апостола Павла. Это аргументируют тем, что тогда была тенденция называть населенные пункты в честь небесных покровителей.
К примеру, в честь святых называли: слободу Дмитровку (1776 г.), слободу Петропавловку (1775-1776 гг. основания), с. Троицкое (1784 г. основание), с. Богуслав (первое письменное упоминание – 1784 г.), с. Богдановка (1777 г. основание), с. Покровка (1779)
Не согласны с переименованием и жители Павлограда. По результатам опроса, в котором приняло участие около 10 тысяч человек, 82,9% респондентов высказались за сохранение текущего названия.
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