Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Символизирует любовь и изысканность: в Днепре на Успенской площади расцвела волшебная магнолия (ФОТО)

Символизирует любовь и изысканность: в Днепре на Успенской площади расцвела волшебная магнолия (ФОТО)

Сегодня 11:28
просмотров

Днепр расцветает!

Новости Днепра про Символизирует любовь и изысканность: в Днепре на Успенской площади расцвела волшебная магнолия (ФОТО)

В Днепре весна набирает обороты. Так, на днях в нашем городе зафиксировали очередной температурный рекорд.

Чувствуя тепло, начинают цвести различные растения. Так, на Успенской площади расцвела волшебная магнолия.

Об этом сообщили в департаменте парков и рекреации городского совета.

Новости Днепра про Символизирует любовь и изысканность: в Днепре на Успенской площади расцвела волшебная магнолия (ФОТО)

Новости Днепра про Символизирует любовь и изысканность: в Днепре на Успенской площади расцвела волшебная магнолия (ФОТО)

Новости Днепра про Символизирует любовь и изысканность: в Днепре на Успенской площади расцвела волшебная магнолия (ФОТО)

Магнолия считается одним из древнейших цветущих растений и символическим цветком в восточной культуре и выращивается там в течение многих веков. В Японии магнолия символизирует любовь, наслаждение и изысканность. Аромат магнолии — кремово-сладкий с небольшими цитрусовыми нотками, часто вдохновляет парфюмеров на создание цветочных композиций, — говорится в сообщении.

Новости Днепра про Символизирует любовь и изысканность: в Днепре на Успенской площади расцвела волшебная магнолия (ФОТО)

Новости Днепра про Символизирует любовь и изысканность: в Днепре на Успенской площади расцвела волшебная магнолия (ФОТО)

Новости Днепра про Символизирует любовь и изысканность: в Днепре на Успенской площади расцвела волшебная магнолия (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Набережной Победы второй раз за год расцвела сакура (ФОТО).

Читайте также:

Новости Днепра про Символизирует любовь и изысканность: в Днепре на Успенской площади расцвела волшебная магнолия (ФОТО)Українська Новости Днепра про Символизирует любовь и изысканность: в Днепре на Успенской площади расцвела волшебная магнолия (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Откуда берутся пылевые бури и как они влияют на качество воздуха в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 13:02
    Откуда берутся пылевые бури и как они влияют на качество воздуха в Днепре

    Несколько дней назад в пустыне Сахара поднялась пыльная буря. Ветром…

    В Днепре медики МСЭК требовали взятки у раненых военнослужащих при оформлении групп инвалидности
    Новости Днепра
    Сегодня 11:51
    В Днепре медики МСЭК требовали взятки у раненых военнослужащих при оформлении групп инвалидности

    В Днепре медики МСЭК систематически требовали взятки при оформлении групп…

    До 17:00: где сегодня в Днепре прекратят подачу электроэнергии (АДРЕСА)
    Новости Днепра
    Сегодня 07:00
    До 17:00: где сегодня в Днепре прекратят подачу электроэнергии (АДРЕСА)

    Проверьте свой адрес!

    Погода на 2 апреля: в Днепре будет облачно, но очень тепло
    Новости Днепра
    Сегодня 06:15
    Погода на 2 апреля: в Днепре будет облачно, но очень тепло

    Хорошего весеннего дня, друзья!

    Последние новости

    Откуда берутся пылевые бури и как они влияют на качество воздуха в Днепре
    Откуда берутся пылевые бури и как они влияют на качество воздуха в Днепре

    Несколько дней назад в пустыне Сахара поднялась пыльная буря. Ветром ее понесло сначала на страны ЕС – во Франции, Швейцарии и Германии были было так много, что она окрасила небо в оранжевый оттенок. А 1 апреля украинский Гидрометцентр сообщил, что…

    Сегодня 13:02
    2
    просмотров
    В Днепре медики МСЭК требовали взятки у раненых военнослужащих при оформлении групп инвалидности
    В Днепре медики МСЭК требовали взятки у раненых военнослужащих при оформлении групп инвалидности

    В Днепре медики МСЭК систематически требовали взятки при оформлении групп инвалидности.

    Сегодня 11:51
    6
    просмотров
    До 17:00: где сегодня в Днепре прекратят подачу электроэнергии (АДРЕСА)
    До 17:00: где сегодня в Днепре прекратят подачу электроэнергии (АДРЕСА)

    Проверьте свой адрес!

    Сегодня 07:00
    4
    просмотров
    Погода на 2 апреля: в Днепре будет облачно, но очень тепло
    Погода на 2 апреля: в Днепре будет облачно, но очень тепло

    Хорошего весеннего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    4
    просмотров
    Ракетная атака на Кривой Рог 1 апреля: ранена женщина, произошел пожар
    Ракетная атака на Кривой Рог 1 апреля: ранена женщина, произошел пожар

    Кривой Рог атаковали ракетой.

    Вчера 21:58
    6
    просмотров
    В Днепре на Набережной Победы второй раз за год расцвела сакура (ФОТО)
    В Днепре на Набережной Победы второй раз за год расцвела сакура (ФОТО)

    В Днепре расцвели первые сакуры.

    Вчера 21:28
    11
    просмотров
    В Кривом Роге второй раз за день раздаются взрывы
    В Кривом Роге второй раз за день раздаются взрывы

    В Кривом Роге на Днепропетровщине во второй раз за день раздаются взрывы.

    Вчера 20:47
    1
    просмотров
    В Днепре на время ограничат движение Соборной площадью: когда и почему
    В Днепре на время ограничат движение Соборной площадью: когда и почему

    В Днепре сузят проезжую часть у Соборной площади.

    Вчера 20:07
    14
    просмотров
    В Кривом Роге горел школьный подвал
    В Кривом Роге горел школьный подвал

    В Кривом Роге в Днепропетровской области загорелся школьный подвал.

    Вчера 19:28
    6
    просмотров
    В Днепре мужчина в форме, похожей на военную, обматерил детей в школе и назвал учителей д*билами
    В Днепре мужчина в форме, похожей на военную, обматерил детей в школе и назвал учителей д*билами

    Мужчина в форме, похожей на военную, пришел в школу и обматерил учеников.

    Вчера 18:34
    10
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх