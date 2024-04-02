Символизирует любовь и изысканность: в Днепре на Успенской площади расцвела волшебная магнолия (ФОТО)

Днепр расцветает!

В Днепре весна набирает обороты. Так, на днях в нашем городе зафиксировали очередной температурный рекорд.

Чувствуя тепло, начинают цвести различные растения. Так, на Успенской площади расцвела волшебная магнолия.

Об этом сообщили в департаменте парков и рекреации городского совета.

Магнолия считается одним из древнейших цветущих растений и символическим цветком в восточной культуре и выращивается там в течение многих веков. В Японии магнолия символизирует любовь, наслаждение и изысканность. Аромат магнолии — кремово-сладкий с небольшими цитрусовыми нотками, часто вдохновляет парфюмеров на создание цветочных композиций, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Набережной Победы второй раз за год расцвела сакура (ФОТО).

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