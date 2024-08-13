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  • Символ жадности и обмана: на Днепропетровщине засняли известную птицу-хищника (ФОТО)

Символ жадности и обмана: на Днепропетровщине засняли известную птицу-хищника (ФОТО)

Сегодня 07:21
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В Кривом Роге засняли баклана.

Новости Днепра про Символ жадности и обмана: на Днепропетровщине засняли известную птицу-хищника (ФОТО)

В Саксаганском районе Кривого Рога горожанин сделал несколько фотографий местной природы и опубликовал их в Facebook-сообществе «Природа Криворожья«. На кадры попала птица с эффектным чубчиком — одуд.

А также местному жителю удалось снять пернатого, который на протяжении всей своей жизни создает серьезную конкуренцию даже профессиональным рыбакам, — баклана.

Новости Днепра про Символ жадности и обмана: на Днепропетровщине засняли известную птицу-хищника (ФОТО)

Питается разнообразными видами рыб: щепкой, камбалой и угрями. Кстати, последних может вылавливать на глубине до 10 метров. Однако считается, что он способен нырнуть в воду на глубину до двадцати пяти метров. Под водой словно летает, поднимаясь, опускаясь и делая резкие повороты, чтобы поймать свою добычу.

Несмотря на то, что форма тела прекрасно приспособлена для плавания, перья баклана не предназначены для такого образа жизни – они не защищены от воды и очень быстро намокают. Поэтому после охот хищник обычно греется на солнышке, раскрыв крылья.

И хотя эта птица достаточно распространена и не считается экзотической, увидеть одинокую личность удастся не каждому — обычно этот вид птиц держится стаями, в частности в этом году в Днепре бакланы «оккупировали» местный таинственный остров.

Кстати, из-за их черного, «траурного» оперения и хищного поведения английский поэт Джон Мильтон в своем произведении «Потерянный рай» показывает бакланов как символ жадности и обмана.

Напомним, на Днепропетровщине зафиксировали птицу, похожую на драгоценный камень: как выглядит.

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Новости Днепра про Символ жадности и обмана: на Днепропетровщине засняли известную птицу-хищника (ФОТО)Українська Новости Днепра про Символ жадности и обмана: на Днепропетровщине засняли известную птицу-хищника (ФОТО)Русский

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