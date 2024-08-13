Символ жадности и обмана: на Днепропетровщине засняли известную птицу-хищника (ФОТО)

В Саксаганском районе Кривого Рога горожанин сделал несколько фотографий местной природы и опубликовал их в Facebook-сообществе «Природа Криворожья«. На кадры попала птица с эффектным чубчиком — одуд.
А также местному жителю удалось снять пернатого, который на протяжении всей своей жизни создает серьезную конкуренцию даже профессиональным рыбакам, — баклана.
Питается разнообразными видами рыб: щепкой, камбалой и угрями. Кстати, последних может вылавливать на глубине до 10 метров. Однако считается, что он способен нырнуть в воду на глубину до двадцати пяти метров. Под водой словно летает, поднимаясь, опускаясь и делая резкие повороты, чтобы поймать свою добычу.
Несмотря на то, что форма тела прекрасно приспособлена для плавания, перья баклана не предназначены для такого образа жизни – они не защищены от воды и очень быстро намокают. Поэтому после охот хищник обычно греется на солнышке, раскрыв крылья.
И хотя эта птица достаточно распространена и не считается экзотической, увидеть одинокую личность удастся не каждому — обычно этот вид птиц держится стаями, в частности в этом году в Днепре бакланы «оккупировали» местный таинственный остров.
Кстати, из-за их черного, «траурного» оперения и хищного поведения английский поэт Джон Мильтон в своем произведении «Потерянный рай» показывает бакланов как символ жадности и обмана.
Напомним, на Днепропетровщине зафиксировали птицу, похожую на драгоценный камень: как выглядит.
Читайте также:
Автор:
Хорошего дня, друзья!
В Днепре исчезли два друга.
Особей этой рыбы не видели в реке Днепр не менее…
В Днепре перенесут остановки.
Хорошего дня, друзья!
В Днепре исчезли два друга.
Особей этой рыбы не видели в реке Днепр не менее 10 лет.
В Кривом Роге завершился судебный процесс над мужчиной, который систематически издевался над матерью своей сожительницы. Несмотря на отсутствие официального брака, мужчина терроризировал женщину, применяя психологическое насилие и угрожая ей физической расправой.
В Днепре перенесут остановки.
В горсовете сообщили, кому будут выключать свет из-за проведения плановых ремонтов.
Несколько пророссийских пропагандистов задержала СБУ.
В больнице Днепра скончался известный детский тренер.
Жители Днепра и Украины могут воспользоваться услугами офтальмолога бесплатно. Распространяется эта норма как на тех врачей, которые работают в поликлинике, так и на тех, кто трудится в диагностическим центром.
Польская железная дорога продлила сроки ремонта путей, поэтому поезд из Днепра в Хельм еще месяц будет курсировать иначе.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!