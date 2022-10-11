Силы ПВО за утро уничтожили 18 крылатых ракет, 8 дронов-камикадзе и 3 БПЛА

Россияне снова атаковали Украину ракетами.
Как сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, с утра 11 октября украинские силы противовоздушной обороны сбили 18 российских крылатых ракет и 3 БПЛА.
Также силы ПВО уничтожили 8 дронов-камикадзе.
Спасибо нашим защитникам!
UPD: позже командование Воздушных сил ВСУ уточнило информацию: всего наши защитники сегодня утром сбили 20 крылатых ракет и 13 БпЛА-камикадзе «Shahed-136». Также командование сообщило, какими ракетами россияне атаковали сегодня Украину. В общей сложности противник осуществил 28 пусков крылатых ракет: 16 ракет Х-101/Х-555 и 12 ракет «Калибр».
Напомним, ранее мы писали, что на россии разбился штурмовик СУ-25, пилот погиб.
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