Силы ПВО за утро уничтожили 18 крылатых ракет, 8 дронов-камикадзе и 3 БПЛА

Сегодня утро украинцев снова началось с воздушной тревоги.

Россияне снова атаковали Украину ракетами.

Как сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, с утра 11 октября украинские силы противовоздушной обороны сбили 18 российских крылатых ракет и 3 БПЛА.

Также силы ПВО уничтожили 8 дронов-камикадзе.

Спасибо нашим защитникам!

UPD: позже командование Воздушных сил ВСУ уточнило информацию: всего наши защитники сегодня утром сбили 20 крылатых ракет и 13 БпЛА-камикадзе «Shahed-136». Также командование сообщило, какими ракетами россияне атаковали сегодня Украину. В общей сложности противник осуществил 28 пусков крылатых ракет: 16 ракет Х-101/Х-555 и 12 ракет «Калибр».

Напомним, ранее мы писали, что на россии разбился штурмовик СУ-25, пилот погиб.

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