Силы ПВО ночью уничтожили в небе над Днепропетровщиной вражеский шахед

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Ночью российские войска выпустили несколько артснарядов по Никопольщине, — говорится в сообщении главы ОВА.
Также оккупанты обстреливали Красногригорьевскую общину, люди не пострадали.
После вечерней атаки на Никопольщину повреждена инфраструктура и 9 частных домов.
Вчера мы писали о том, что Украина завоевала первую золотую медаль на Олимпийских играх.
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