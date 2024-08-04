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Силы ПВО ночью уничтожили в небе над Днепропетровщиной вражеский шахед

Сегодня 09:27
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Сегодня ночью Защитники неба сбили вражеский шахед над областью.

Новости Днепра про Силы ПВО ночью уничтожили в небе над Днепропетровщиной вражеский шахед

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ночью российские войска выпустили несколько артснарядов по Никопольщине, — говорится в сообщении главы ОВА.

Также оккупанты обстреливали Красногригорьевскую общину, люди не пострадали.

После вечерней атаки на Никопольщину повреждена инфраструктура и 9 частных домов.

Вчера мы писали о том, что Украина завоевала первую золотую медаль на Олимпийских играх.

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