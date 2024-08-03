Силы ПВО ночью уничтожили в небе над Днепропетровщиной три вражеских БпЛА

Сегодня ночью защитники неба уничтожили 3 вражеских БпЛА.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Этой ночью подразделения ПВК «Восход» уничтожили над областью 3 БпЛА. Среди них два шахеда и один разведывательный. С вечера российская армия продолжала наносить удары по Никопольщине, — говорится в сообщении главы ОВА.