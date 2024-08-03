Силы ПВО ночью уничтожили в небе над Днепропетровщиной три вражеских БпЛА

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Этой ночью подразделения ПВК «Восход» уничтожили над областью 3 БпЛА. Среди них два шахеда и один разведывательный. С вечера российская армия продолжала наносить удары по Никопольщине, — говорится в сообщении главы ОВА.
Враг терроризировал местных жителей дронами-камикадзе и артиллерией.
Оккупанты попали по городу Никополь и Марганецкой общине.
Обошлось без погибших и пострадавших.
В результате обстрела повреждены частный дом и газопровод.
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