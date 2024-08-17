Силы ПВО ночью уничтожили над Днепропетровщиной 2 вражеских шахеда

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Ночью и утром агрессор атаковал Никопольщину. Враг бил по Никополю и Мировской общине по артиллерии. Сбрасывал боеприпасы из БПЛА, — говорится в сообщении главы ОВА.
Обошлось без погибших и пострадавших.
В других громадах Днепропетровской области — без прилетов.
Командующий Воздушными Силами Николай Олещук заявил, что ночью враг запускал 14 шахедов по областям Украины.
Все они были сбиты расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил.
Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях.
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