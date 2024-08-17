Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Силы ПВО ночью уничтожили над Днепропетровщиной 2 вражеских шахеда

Сегодня 09:04
просмотров

Сегодня ночью враг снова обстреливал Днепропетровщину.

Новости Днепра про Силы ПВО ночью уничтожили над Днепропетровщиной 2 вражеских шахеда

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ночью и утром агрессор атаковал Никопольщину. Враг бил по Никополю и Мировской общине по артиллерии. Сбрасывал боеприпасы из БПЛА, — говорится в сообщении главы ОВА.

Обошлось без погибших и пострадавших.

В других громадах Днепропетровской области — без прилетов.

Командующий Воздушными Силами Николай Олещук заявил, что ночью враг запускал 14 шахедов по областям Украины.

Все они были сбиты расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях.

Читайте также:

Новости Днепра про Силы ПВО ночью уничтожили над Днепропетровщиной 2 вражеских шахедаУкраїнська Новости Днепра про Силы ПВО ночью уничтожили над Днепропетровщиной 2 вражеских шахедаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На войне погиб Герой из Днепропетровcкой области Иван Лысенко
    Новости Днепра
    Сегодня 08:26
    На войне погиб Герой из Днепропетровcкой области Иван Лысенко

    В Донецкой области погиб главный сержант Лысенко Иван Николаевич.

    Все еще теплое лето: сегодня днепрян ждет хорошая погода
    Новости Днепра
    Сегодня 06:15
    Все еще теплое лето: сегодня днепрян ждет хорошая погода

    Чудесного дня, друзья!

    В Днепре спасли кошку, которая просидела на дереве четыре дня
    Новости Днепра
    Вчера 21:33
    В Днепре спасли кошку, которая просидела на дереве четыре дня

    В Днепре спасли застрявшую на дереве кошку.

    Волонтер из Днепра побывал на Курщине и показал Суджу, взятую под контроль ВСУ (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 20:53
    Волонтер из Днепра побывал на Курщине и показал Суджу, взятую под контроль ВСУ (ФОТО)

    Волонтер из Днепра побывал в Судже.

    Последние новости

    На войне погиб Герой из Днепропетровcкой области Иван Лысенко
    На войне погиб Герой из Днепропетровcкой области Иван Лысенко

    В Донецкой области погиб главный сержант Лысенко Иван Николаевич.

    Сегодня 08:26
    4
    просмотров
    Все еще теплое лето: сегодня днепрян ждет хорошая погода
    Все еще теплое лето: сегодня днепрян ждет хорошая погода

    Чудесного дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    2
    просмотров
    С 19 августа отключат воду должникам в Днепровском районе
    С 19 августа отключат воду должникам в Днепровском районе

    Должникам снова будут отключать воду.

    Вчера 22:00
    3
    просмотров
    В Днепре спасли кошку, которая просидела на дереве четыре дня
    В Днепре спасли кошку, которая просидела на дереве четыре дня

    В Днепре спасли застрявшую на дереве кошку.

    Вчера 21:33
    4
    просмотров
    Волонтер из Днепра побывал на Курщине и показал Суджу, взятую под контроль ВСУ (ФОТО)
    Волонтер из Днепра побывал на Курщине и показал Суджу, взятую под контроль ВСУ (ФОТО)

    Волонтер из Днепра побывал в Судже.

    Вчера 20:53
    6
    просмотров
    В Днепре на остановке заметили «ждавшего» маршрутку Ленина (ФОТО)
    В Днепре на остановке заметили «ждавшего» маршрутку Ленина (ФОТО)

    "Вождя пролетариата" заметили в Днепре.

    Вчера 20:02
    4
    просмотров
    На Днепропетровщине мошенник присваивал средства, которые собирали на нужды ВСУ и лечение больных
    На Днепропетровщине мошенник присваивал средства, которые собирали на нужды ВСУ и лечение больных

    Мошенника впоследствии разоблачили правоохранители.

    Вчера 19:26
    2
    просмотров
    Возникло несколько пожаров: в ОВА прокомментировали взрывы в Днепре, звучавшие днем ​​16 августа
    Возникло несколько пожаров: в ОВА прокомментировали взрывы в Днепре, звучавшие днем ​​16 августа

    В ОВА объяснили, что за взрывы слышали жители Днепра.

    Вчера 18:36
    8
    просмотров
    «Я русский со мной бог»: в Днепре школьница публикует провокационные видео в TikTok
    «Я русский со мной бог»: в Днепре школьница публикует провокационные видео в TikTok

    Школьница из Днепра записывает видео под русские песни.

    Вчера 17:51
    1
    просмотров
    Гужевая переправа и трамвайные рельсы: необычные факты о мосте на Монастырский остров в Днепре
    Гужевая переправа и трамвайные рельсы: необычные факты о мосте на Монастырский остров в Днепре

    До начала полномасштабного вторжения этот мост хотели реконструировать, так как он находится в плохом состоянии. По нему запрещено свободное движение автомобилей, но еще возможен проезд спецтранспорта. Построили мост 70 лет назад и за это время он не раз менялся.

    Вчера 17:18
    7
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх