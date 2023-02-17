Сильное задымление и открытый огонь: в Никополе во время пожара спасли женщину

Сегодня, 17 февраля, в 02:27 на линию «101» сообщили о том, что в пятиэтажном доме по улице Первомайской в Никополе горит квартира.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв, спасатели установили, что пожар возник внутри однокомнатной квартиры, расположенной на втором этаже пятиэтажного жилого дома.

В результате возгорания произошло сильное задымление и наблюдалось открытое пламя. Сотрудники ГСЧС во время ликвидации пожара спасли женщину из соседней квартиры. Пострадавшую вынесли из задымленного дома и передали медикам. Предварительный диагноз – отравление продуктами горения.

Спасатели локализовали пожар в 02:45 и ликвидировали в 03:20. Огонь уничтожил мебель и внутреннюю отделку стен комнаты на общей площади 24 кв. м.

К месту происшествия привлекли 14 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

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