Сильное задымление и открытый огонь: в Никополе во время пожара спасли женщину

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв, спасатели установили, что пожар возник внутри однокомнатной квартиры, расположенной на втором этаже пятиэтажного жилого дома.
В результате возгорания произошло сильное задымление и наблюдалось открытое пламя. Сотрудники ГСЧС во время ликвидации пожара спасли женщину из соседней квартиры. Пострадавшую вынесли из задымленного дома и передали медикам. Предварительный диагноз – отравление продуктами горения.
Спасатели локализовали пожар в 02:45 и ликвидировали в 03:20. Огонь уничтожил мебель и внутреннюю отделку стен комнаты на общей площади 24 кв. м.
К месту происшествия привлекли 14 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
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