Сичеслава не будет: какие проблемы возникли с переименованием Новомосковска

До конца года Новомосковск должен быть переименован. В настоящее время горожане предлагают новые варианты названия города. Несмотря на то, что Сичеслав лидировал во всех голосованиях, населенный пункт так не назовут.

По информации Института нацпамяти, это название не подойдет городу. Есть две причины. Первая — Днепропетровскую область собираются переименовать в Сичеславскую, так что топоним схожий с названием региона уже «занят». Возможно, после войны нас ждет еще одна большая реформа. Вторая — меняют название Новомосковска в пределах деколонизации, поэтому нужно возвращаться к старым историческим названиям.

До 1794 г. Новомосковск назывался Самар, Самарчик, Новая Самара. Во время голосования эти названия заняли второе и третье место в рейтинге. Однако большинство высказывается в пользу Сичеслава, поэтому, вероятно, многие останутся недовольны новым названием своего города.

В настоящее время голосование продолжается.

Раньше мы рассказывали, как жителям Новомосковска можно проголосовать за новое название своего города.

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