Сичеслава не будет: какие проблемы возникли с переименованием Новомосковска

По информации Института нацпамяти, это название не подойдет городу. Есть две причины. Первая — Днепропетровскую область собираются переименовать в Сичеславскую, так что топоним схожий с названием региона уже «занят». Возможно, после войны нас ждет еще одна большая реформа. Вторая — меняют название Новомосковска в пределах деколонизации, поэтому нужно возвращаться к старым историческим названиям.
До 1794 г. Новомосковск назывался Самар, Самарчик, Новая Самара. Во время голосования эти названия заняли второе и третье место в рейтинге. Однако большинство высказывается в пользу Сичеслава, поэтому, вероятно, многие останутся недовольны новым названием своего города.
В настоящее время голосование продолжается.
Раньше мы рассказывали, как жителям Новомосковска можно проголосовать за новое название своего города.
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