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Сичеслава не будет: какие проблемы возникли с переименованием Новомосковска

Сегодня 14:23
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До конца года Новомосковск должен быть переименован. В настоящее время горожане предлагают новые варианты названия города. Несмотря на то, что Сичеслав лидировал во всех голосованиях, населенный пункт так не назовут.

Новости Днепра про Сичеслава не будет: какие проблемы возникли с переименованием Новомосковска

По информации Института нацпамяти, это название не подойдет городу. Есть две причины. Первая — Днепропетровскую область собираются переименовать в Сичеславскую, так что топоним схожий с названием региона уже «занят». Возможно, после войны нас ждет еще одна большая реформа. Вторая — меняют название Новомосковска в пределах деколонизации, поэтому нужно возвращаться к старым историческим названиям.

До 1794 г. Новомосковск назывался Самар, Самарчик, Новая Самара. Во время голосования эти названия заняли второе и третье место в рейтинге. Однако большинство высказывается в пользу Сичеслава, поэтому, вероятно, многие останутся недовольны новым названием своего города.

В настоящее время голосование продолжается.

Раньше мы рассказывали, как жителям Новомосковска можно проголосовать за новое название своего города.

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