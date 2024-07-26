Свидетели убийства Фарион рассказали, похож ли задержанный в Днепре подозреваемый на настоящего убийцу

Перед убийством Ирины Фарион соседи видели странного парня, одетого в панаму и очки, наблюдавшего за ее подъездом, впоследствии в полиции объявили о его розыске.
После задержания подозреваемого соседи Фарион рассказали, действительно ли он похож на чудака, которого видели раньше.
Об этом пишет Телеграф.
Одна из свидетелей рассказала, что у обоих есть сходство – сыпь на подбородке.
У него на подбородке видны прыщики такие небольшие, как возрастные. У того, что мы видели во дворе, они тоже были, и у этого на фотографии есть. Но точно ли он, я сказать не могу. Полиция должна выяснить, должна быть какая-нибудь технология для сравнения. Была видна только часть лица. Тот парень был очень худощав, а по этому по фотографии непонятно насколько он худ, так сфотографирован как шея более грубая, — рассказала соседка.
В пятницу 19 июля в Ирину Фарион стреляли, в тот же день вечером сообщили о ее смерти в результате полученного ранения несовместимого с жизнью. 22 июля в Национальной полиции объявили розыск предполагаемого убийцы. 25 июля Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании вероятного убийцы Ирины Фарион – им оказался 18-летний житель Днепра. Выяснилось, что перед совершением преступления парень снимал 3 квартиры во Львове. Следствие склоняется к тому, что стрелок был только исполнителем. Однако достаточно доказательств, что стрелял именно он. Предварительно известно, что юноша учился в 62-й Днепровской школе и играл в команде, выступающей на региональном чемпионате по футболу.
Напомним, ранее мы писали, что «Ответственность за убийство Ирины Фарион взял на себя «автономный революционный неонацист»: что известно.
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