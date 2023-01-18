Святое? Нет, не слышали: В Днепре двое неизвестных попытались украсть крест с могилы

У Дніпрі 17 січня на вулиці Туркменській двоє чоловіків спробували зламати хрест на одній із могил місцевого цвинтаря, щоб його викрасти.

Местный житель заметил нарушителей во время совершения преступления и сообщил в полицию. Свидетель не запомнил примет преступников, однако сообщил, что один из них был в синей куртке. По его словам, подозреваемые прятались за ветками на кладбище, а после скрылись с места преступления.

Свидетель также не знал, кому принадлежала пострадавшая могила. Прибывшие на место правоохранители осмотрели кладбище. Подозреваемых нашли там же. Ими оказались двое мужчин 1979 и 2000 годов рождения. Правоохранители обнаружили у них в мешке и рюкзаке металлические фрагменты памятников. Подозреваемые были пьяны. Их забрали в отделение полиции.

Источник: Дніпро Оперативний

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