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  • Свой Лычаковский некрополь: как выглядят необычные надгробия на Запорожском кладбище в Днепре (ФОТО)

Свой Лычаковский некрополь: как выглядят необычные надгробия на Запорожском кладбище в Днепре (ФОТО)

Сегодня 17:41
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Запорожское кладбище в Днепре было основано в конце 1950-х годов. Частично туда перенесли могилы с некрополя, что находился на развилке неподалеку проспекта Богдана Хмельницкого, но в основном тут хоронили известный людей Днепра: военных героев, ученых, спортсменов. Его можно сравнить с Байковым кладбищем в Киеве или Лычаковским во Львове. Журналисты dnepr.info побывали на городском некрополе.

Новости Днепра про Свой Лычаковский некрополь: как выглядят необычные надгробия на Запорожском кладбище в Днепре (ФОТО)

На кладбище есть отдельные участки, где можно увидеть могилы с надгробиями, которым минимум 50, а то и больше лет.

Новости Днепра про Свой Лычаковский некрополь: как выглядят необычные надгробия на Запорожском кладбище в Днепре (ФОТО)

Они сделаны из гранитной крошки, но очень отличаются от нынешних памятников усопшим.

Новости Днепра про Свой Лычаковский некрополь: как выглядят необычные надгробия на Запорожском кладбище в Днепре (ФОТО)

На старых могилах очень мало крестов, в основном надгробия в виде высоких стел. Еще одним из самых часто встречающихся на кладбище надгробий является дерево с обрубленными ветками.

Новости Днепра про Свой Лычаковский некрополь: как выглядят необычные надгробия на Запорожском кладбище в Днепре (ФОТО)

Его довольно часто можно увидеть на могилах, «возраст» которых 30 лет и более. По одной версии такое надгробие означает, что умер последний представитель рода.

Новости Днепра про Свой Лычаковский некрополь: как выглядят необычные надгробия на Запорожском кладбище в Днепре (ФОТО)

По другой – это масонский «знак», символизирующий начало новой, небесной жизни. Также на могилах устанавливали не кресты, а другие церковные символы-статуи.

Новости Днепра про Свой Лычаковский некрополь: как выглядят необычные надгробия на Запорожском кладбище в Днепре (ФОТО)

Иногда совмещают обрубленное дерево и плачущую деву Марию.

Новости Днепра про Свой Лычаковский некрополь: как выглядят необычные надгробия на Запорожском кладбище в Днепре (ФОТО)

Сейчас на могилах устанавливают совсем другие надгробия.

Новости Днепра про Свой Лычаковский некрополь: как выглядят необычные надгробия на Запорожском кладбище в Днепре (ФОТО)

Некоторые из них символизируют главное дело человека при жизни.

Новости Днепра про Свой Лычаковский некрополь: как выглядят необычные надгробия на Запорожском кладбище в Днепре (ФОТО)

Либо устанавливают памятники покойным.

Новости Днепра про Свой Лычаковский некрополь: как выглядят необычные надгробия на Запорожском кладбище в Днепре (ФОТО)

Или сразу нескольким членам семьи, которые уже умерли.

Новости Днепра про Свой Лычаковский некрополь: как выглядят необычные надгробия на Запорожском кладбище в Днепре (ФОТО)

Также в качестве надгробий устанавливают памятники-погрудье.

Новости Днепра про Свой Лычаковский некрополь: как выглядят необычные надгробия на Запорожском кладбище в Днепре (ФОТО)

Устанавливают небольшие часовни.

Новости Днепра про Свой Лычаковский некрополь: как выглядят необычные надгробия на Запорожском кладбище в Днепре (ФОТО)

Часто у могильной плиты ставят небольшие фигурки ангелов.

Новости Днепра про Свой Лычаковский некрополь: как выглядят необычные надгробия на Запорожском кладбище в Днепре (ФОТО)

Запорожское кладбище одно из старейших современных некрополей в Днепре, надгробия здешних могил хранят в себе истории нашего города. Кладбище закрыто для захоронений, но в некоторых случаях делается исключение – для тех лиц, что внесли весомый вклад в развитие Днепра. Некрополь мог бы стать настоящим мемориальным парком города.

 

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