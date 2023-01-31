Свой Лычаковский некрополь: как выглядят необычные надгробия на Запорожском кладбище в Днепре (ФОТО)

На кладбище есть отдельные участки, где можно увидеть могилы с надгробиями, которым минимум 50, а то и больше лет.
Они сделаны из гранитной крошки, но очень отличаются от нынешних памятников усопшим.
На старых могилах очень мало крестов, в основном надгробия в виде высоких стел. Еще одним из самых часто встречающихся на кладбище надгробий является дерево с обрубленными ветками.
Его довольно часто можно увидеть на могилах, «возраст» которых 30 лет и более. По одной версии такое надгробие означает, что умер последний представитель рода.
По другой – это масонский «знак», символизирующий начало новой, небесной жизни. Также на могилах устанавливали не кресты, а другие церковные символы-статуи.
Иногда совмещают обрубленное дерево и плачущую деву Марию.
Сейчас на могилах устанавливают совсем другие надгробия.
Некоторые из них символизируют главное дело человека при жизни.
Либо устанавливают памятники покойным.
Или сразу нескольким членам семьи, которые уже умерли.
Также в качестве надгробий устанавливают памятники-погрудье.
Устанавливают небольшие часовни.
Часто у могильной плиты ставят небольшие фигурки ангелов.
Запорожское кладбище одно из старейших современных некрополей в Днепре, надгробия здешних могил хранят в себе истории нашего города. Кладбище закрыто для захоронений, но в некоторых случаях делается исключение – для тех лиц, что внесли весомый вклад в развитие Днепра. Некрополь мог бы стать настоящим мемориальным парком города.
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