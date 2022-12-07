«Свежий» ремонт и большая кухня: как выглядит однокомнатная квартира за 334 тыс грн на продажу в Днепре

Все популярнее в Днепре становятся малогабаритные квартиры. В них практически нет кухни, но есть удобства, а главное – это их цена. Такие квартиры дешевые, стоят в среднем 9-15 тыс дол и таким образом они более доступны для горожан, чем квадратные метры в новострое или жилье «обычного» размера. Журналисты dnepr.info собрали подборку самых недорогих квартир на продажу в Днепре.

Почти 334 тыс грн обойдется квартира в Самарском районе Днепра. Общая площадь 14 кв.м, при этом кухня занимает 4 кв.м. Санузел смежный, в нем установлена душевая кабинка. На кухне – плита на две конфорки и умывальник. Квартира находится на первом этаже. В ней есть кое-какая техника, возможно она достанется новому хозяину.

408 тыс грн обойдется квартира общей площадью 16 кв.м. Из них комната занимает 11,5 кв.м, а кухня – 2 кв.м. Находится в Шевченковском районе, рядом с тупиком маршруток. Расположена в панельном доме, на 5 этаже. В квартире был косметический ремонт, есть ванна.

В 426 тыс грн обойдется малосемейка в Новокодацком районе. Общая площадь 17 кв.м, кухня – 4 кв.м. Находится на 8 этаже 9 этажного дома. При продаже новому хозяину достанется вся мебель и техника – стиральная машина, холодильник, электрочайник, мультиварка.

482 тыс грн обойдется квартира в Индустриальном районе Днепра. Находится на 1 этаже 5-ти этажного дома. Общая площадь 18 кв.м. Кухня – 4 кв.м. В квартиру проведен Интернет, есть спутниковое ТВ, установлена ванна, заменены окна.

519 тыс грн стоит однокомнатная квартира в Новокодацком районе. По сравнению с предыдущими вариантами она просто огромна – 24 кв.м. Кухня – 6 кв.м. находится на первом этаже дома. Есть индивидуальное отопление, установлен кондиционер и счетчики на коммунальные услуги. Помещение требует ремонта.

Столько же обойдется квартира в АНД районе. Находится на втором этаже двухэтажного дома, общая площадь 30 кв.м. из которых 7 – это кухня. Продавец утверждает, что крыша дома отремонтирована, не течет. А в самой квартире на все установлены счетчики и сделан косметический ремонт.

538 тыс грн обойдется квартира в Индустриальном районе Днепра. Находится она на последнем этаже панельного дома, владелец пишет, что общая площадь помещения 22 кв.м. при этом 10 из них – это кухня. Недавно в квартире был ремонт.

556 тыс грн обойдется квартира в Центральном районе города. Находится она на третьем, последнем, этаже дома. Общая площадь 26 кв.м, кухня – 6 кв.м. продавец утверждает, что дом был построен более 100 лет назад, но он укреплен, в нем поменяна крыша, проводка и канализация. Толщина стен дома – метр. В квартире косметический ремонт и новые окна.

Столько же обойдется однокомнатная малосемейка в Шевченковском районе Днепра. Общая площадь 22, 5 кв.м Кухня – 5 кв.м. Находится на 6 этаже панельного дома. Санузел смежный. Продают вместе с мебелью и новым ремонтом.

574 тыс грн просят за квартиру в Новокодацком районе. Находится она на последнем этаже 5-ти этажного дома. Общая площадь 25 кв.м. Кухня – 6 кв.м. Вместе с ней отдадут холодильник, плиту и стиральную машину. В квартире частично выполнен ремонт.

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