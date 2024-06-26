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  • Световые татуировки и 3D создания на деревьях: компания из Днепра подсветила целый остров в ОАЭ

Световые татуировки и 3D создания на деревьях: компания из Днепра подсветила целый остров в ОАЭ

Сегодня 15:30
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Днепряне продолжают удивлять мир своими креативными идеями и профессионализмом.

Новости Днепра про Световые татуировки и 3D создания на деревьях: компания из Днепра подсветила целый остров в ОАЭ

Так, компания из Днепра Expolight разработала уникальную подсветку для всего острова Al Noor Island, который находится возле Дубай в Арабских Эмиратах. Теперь обычная прогулка по комплексу превращается для туристов в увлекательное путешествие. Мастера разработали световые тату, которые можно кастомизировать с помощью приложения, «Кактусовую Симфонию» — где сад кактусов словно «дышит» светом под успокаивающие мелодии, магические лесные создания, появляющиеся благодаря 3D меппинговым проекциям на деревьях и многое другое.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал арт-директор фирмы Эксполайт Николай Каблука.

“Комплекс Al Noor – это место, где природа и технологии гармонично сочетаются, создавая уникальное пространство для отдыха и развлечений. От волшебных световых дорожек до интерактивных инсталляций, превращая обычную прогулку в увлекательное путешествие. Наша команда начала с детального изучения ландшафтных и архитектурных особенностей острова. Мы разрабатываем концепции, которые не только освещают, но взаимодействуют с окружающей средой, воспроизводя всю красоту”, — написал Николай Каблука.

Он добавил, что теперь остров сияет не только внутри, но и со стороны. Команда объединила множество оптических эффектов, алгоритмов управления светом и систем механического движения.

«Особенно приятно, что даже у таких топовых заказчиков как шейхи и департамент культуры и туризма в ОАЭ имеют запрос на Украинский креатив — продолжаем показывать миру уникальность и творчество украинского народа», — подчеркнул Николай Каблука.

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Новости Днепра про Световые татуировки и 3D создания на деревьях: компания из Днепра подсветила целый остров в ОАЭУкраїнська Новости Днепра про Световые татуировки и 3D создания на деревьях: компания из Днепра подсветила целый остров в ОАЭРусский

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