Светлая память: в реанимации умер 45-летний Защитник из Днепропетровской области

Александр работал на БКХЗ и Днепровском металлургическом комбинате. С первых дней марта он защищал украинскую землю от российских оккупантов. У воина остались дочь, отец и сестра.

Об этом сообщил городской голова Каменского Андрей Белоусов.

11 октября в реанимационном отделении Полтавской клинической больницы умер Герой с Днепропетровщины Александр Петров. Ему было 45 лет.

Вчера, 13 октября, в 23:50 на линию «101» поступило сообщение…

Эта змея абсолютно безопасна для человека.

В борьбе за независимость Украины погиб Андрей Семенов из Павлограда.

В Донецкой области в бою погиб солдат из Павлограда В борьбе за независимость Украины погиб Андрей Семенов из Павлограда. просмотров

С деревянными дверями и старым шифером: сколько стоят самые дешевые дома в Шевченковском районе Днепра (ФОТО) Шевченковский район в Днепре один из популярнейших среди местных жителей. Находится он на правом берегу, частично – в центре города. Купить дом в этом районе – задача не легкая и не дешевая. Журналисты dnepr.info выяснили, во сколько обойдётся недвижимость. просмотров

Ищут свидетелей: в Днепре на Мазепы иномарка сбила двух женщин, одна из них скончалась в больнице 13 октября около 18:00 в Днепре на проспекте Ивана Мазепы произошла серьезная авария. Там автомобиль Honda сбил двух женщин, которые переходили дорогу. 0 просмотров