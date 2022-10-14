Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Светлая память: в реанимации умер 45-летний Защитник из Днепропетровской области

Светлая память: в реанимации умер 45-летний Защитник из Днепропетровской области

Сегодня 17:34
просмотров

Вечная слава!

Новости Днепра про Светлая память: в реанимации умер 45-летний Защитник из Днепропетровской области

11 октября в реанимационном отделении Полтавской клинической больницы умер Герой с Днепропетровщины Александр Петров. Ему было 45 лет.

Об этом сообщил городской голова Каменского Андрей Белоусов.

Александр работал на БКХЗ и Днепровском металлургическом комбинате. С первых дней марта он защищал украинскую землю от российских оккупантов. У воина остались дочь, отец и сестра.

Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям Александра. Вечная память!

Читайте также:

Новости Днепра про Светлая память: в реанимации умер 45-летний Защитник из Днепропетровской областиУкраїнська Новости Днепра про Светлая память: в реанимации умер 45-летний Защитник из Днепропетровской областиРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Донецкой области в бою погиб солдат из Павлограда
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    В Донецкой области в бою погиб солдат из Павлограда

    В борьбе за независимость Украины погиб Андрей Семенов из Павлограда.

    Смотрите под ноги: на Днепропетровщине заметили редкую змею
    Новости Днепра
    Сегодня 17:56
    Смотрите под ноги: на Днепропетровщине заметили редкую змею

    Эта змея абсолютно безопасна для человека.

    На Днепропетровщине две женщины отравились дикорастущими «боровиками»
    Новости Днепра
    Сегодня 12:32
    На Днепропетровщине две женщины отравились дикорастущими «боровиками»

    В Днепропетровской области зарегистрировали очередной случай отравления дикорастущими грибами.

    На Днепропетровщине на трассе перевернулся грузовик: пострадал водитель
    Новости Днепра
    Сегодня 12:27
    На Днепропетровщине на трассе перевернулся грузовик: пострадал водитель

    Вчера, 13 октября, в 23:50 на линию «101» поступило сообщение…

    Последние новости

    В Донецкой области в бою погиб солдат из Павлограда
    В Донецкой области в бою погиб солдат из Павлограда

    В борьбе за независимость Украины погиб Андрей Семенов из Павлограда.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    В понедельник популярный трамвай закончит работу раньше: подробности
    В понедельник популярный трамвай закончит работу раньше: подробности

    Важная информация!

    Сегодня 18:28
    0
    просмотров
    Смотрите под ноги: на Днепропетровщине заметили редкую змею
    Смотрите под ноги: на Днепропетровщине заметили редкую змею

    Эта змея абсолютно безопасна для человека.

    Сегодня 17:56
    0
    просмотров
    С деревянными дверями и старым шифером: сколько стоят самые дешевые дома в Шевченковском районе Днепра (ФОТО)
    С деревянными дверями и старым шифером: сколько стоят самые дешевые дома в Шевченковском районе Днепра (ФОТО)

    Шевченковский район в Днепре один из популярнейших среди местных жителей. Находится он на правом берегу, частично – в центре города. Купить дом в этом районе – задача не легкая и не дешевая. Журналисты dnepr.info выяснили, во сколько обойдётся недвижимость.

    Сегодня 17:38
    просмотров
    В одном из парков Днепра появился огромный КубоКот (ФОТО)
    В одном из парков Днепра появился огромный КубоКот (ФОТО)

    Арт-инсталляцию открыли ко Дню защитников и защитниц.

    Сегодня 17:37
    просмотров
    «Зарабатывали» 250 тысяч в месяц: медики Днепра подделывали сертификаты о вакцинации
    «Зарабатывали» 250 тысяч в месяц: медики Днепра подделывали сертификаты о вакцинации

    Война войной, а на ковид-сертификатах нужно заработать.

    Сегодня 16:36
    просмотров
    Ищут свидетелей: в Днепре на Мазепы иномарка сбила двух женщин, одна из них скончалась в больнице
    Ищут свидетелей: в Днепре на Мазепы иномарка сбила двух женщин, одна из них скончалась в больнице

    13 октября около 18:00 в Днепре на проспекте Ивана Мазепы произошла серьезная авария. Там автомобиль Honda сбил двух женщин, которые переходили дорогу.

    Сегодня 16:35
    0
    просмотров
    В Днепре сдают в аренду учебный корпус, университетский гараж в центре и поликлинику
    В Днепре сдают в аренду учебный корпус, университетский гараж в центре и поликлинику

    В Днепре выставили на аукцион для сдачи в аренду находящиеся в собственности государства помещения.

    Сегодня 15:56
    просмотров
    Металлоискатели на железнодорожном вокзале Днепра: где именно будут проверять пассажиров
    Металлоискатели на железнодорожном вокзале Днепра: где именно будут проверять пассажиров

    На вокзале Днепра с 15 октября заработает комплексная система досмотра пассажиров и багажа с помощью технических средств, применяемых в аэропортах.

    Сегодня 15:16
    0
    просмотров
    Экоактивистки в Лондоне облили томатным супом знаменитые «Подсолнухи» Ван Гога
    Экоактивистки в Лондоне облили томатным супом знаменитые «Подсолнухи» Ван Гога

    Случилось это в национальной галлерее.

    Сегодня 14:56
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх