Светлая память: в реанимации умер 45-летний Защитник из Днепропетровской области

11 октября в реанимационном отделении Полтавской клинической больницы умер Герой с Днепропетровщины Александр Петров. Ему было 45 лет.
Об этом сообщил городской голова Каменского Андрей Белоусов.
Александр работал на БКХЗ и Днепровском металлургическом комбинате. С первых дней марта он защищал украинскую землю от российских оккупантов. У воина остались дочь, отец и сестра.
Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям Александра. Вечная память!
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