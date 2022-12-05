Светлая память: в бою за Украину погиб 43-летний военный из Днепропетровщины

В бою за Украину, свободу и свободную жизнь для всех украинцев погиб военный из Днепропетровской области Каплин Алексей. Ему было 43 года.
Об этом сообщает Криворожская районная государственная администрация.
Алексей с первых дней войны с оружием в руках отстаивал право нашего народа жить свободно. Односельчане знали его как доброго, искреннего и открытого, патриотического и мужественного человека – такого, которого можно смело назвать Героем.
Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким павшего защитника. Светлая память!
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