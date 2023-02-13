Светлая память: в бою под Бахмутом погиб боец ​​93-й бригады с Днепропетровщины

В бою с российскими оккупантами под Бахмутом погиб воин 93-й бригады Юрий Ветков из Новомосковска.
Об этом сообщил мэр города Сергей Резник.
Он не убегал от опасности, был на передовой самых горячих направлений. Юрий был настоящим воином-защитником Украины, а еще – любящим отцом и мужем. Эта потеря причиняет боль всему городу, всему государству. Мы будем вечно помнить Юрия и его жертвенность, – написал он.
Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям защитника. Вечная слава!
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