Света станет больше: к энергосистеме Украины досрочно подключили энергоблок-тысячник

В Украине скоро улучшится ситуация с отключениями света.

Это связано с тем, что Энергоатом досрочно подключил к сети очередной энергоблок – после перегрузки ядерного топлива и планового ремонта оборудования. Такую задачу дало Министерство энергетики Украины. Это улучшит ситуацию со светом в ближайшее время.

Об этом сообщили в официальном телеграмм-канале НАЭК «Энергоатом».

“Благодаря оперативным действиям украинских атомщиков возвращение энергоблока в штатный режим значительно усилит отечественную энергосеть. Учитывая сложную ситуацию в энергетике, специалисты Компании прилагают максимум усилий для оперативного проведения планово-предупредительных ремонтов при обеспечении необходимого качества проведения работ”, — говорится в сообщении.

Там также добавили, что все остальные энергоблоки компании, находящиеся на подконтрольной Украине территории, работают в плановом режиме.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: