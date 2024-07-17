Света станет больше: к энергосистеме Украины досрочно подключили энергоблок-тысячник

Это связано с тем, что Энергоатом досрочно подключил к сети очередной энергоблок – после перегрузки ядерного топлива и планового ремонта оборудования. Такую задачу дало Министерство энергетики Украины. Это улучшит ситуацию со светом в ближайшее время.
Об этом сообщили в официальном телеграмм-канале НАЭК «Энергоатом».
“Благодаря оперативным действиям украинских атомщиков возвращение энергоблока в штатный режим значительно усилит отечественную энергосеть. Учитывая сложную ситуацию в энергетике, специалисты Компании прилагают максимум усилий для оперативного проведения планово-предупредительных ремонтов при обеспечении необходимого качества проведения работ”, — говорится в сообщении.
Там также добавили, что все остальные энергоблоки компании, находящиеся на подконтрольной Украине территории, работают в плановом режиме.
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