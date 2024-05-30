Света снова будет меньше: в Укрэнерго прогнозируют возврат почасовых отключений

В Украине четвертый день не прогнозируют отключений света, но по словам председателя правления «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, ситуация скоро изменится. Такое мнение чиновник высказал в эфире Украинской правды.
Отключение света вернутся, когда на ремонт пойдут определенные блоки атомных электростанций, отметил Кудрицкий. Круглосуточное наличие электроэнергии является временным улучшением.
Отсутствие отключений в последние дни обусловлено выходом из ремонта двух энергоблоков атомных электростанций, пояснил он. По словам Кудрицкого, уже совсем скоро по графику на ремонт должны пойти другие блоки.
Соответственно, ситуация последних дней, когда не было отключений, снова изменится, подытожил Кудрицкий.
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