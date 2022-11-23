Света не будет сутки: в Днепре и по всей Украине начались аварийные отключения

Попередньо, аварійні відключення в Україні триватимуть добу.

В большинстве областей Украины применяют аварийные отключения электроэнергии.

В настоящее время известно об аварийных отключениях света в Харькове, Львове, Одесской и Киевской областях. Информация от представителей местных властей.

Пропал свет и в Днепре. В области начались аварийные отключения.

По предварительным данным, остановились все блоки Южноукраинской АЭС. Это произошло из-за поврежденных магистралей и отсутствия света.

В Молдове массовые отключения электроэнергии в результате ракетных ударов России по Украине — об этом сообщает вице-премьер страны Спину.

У кого еще есть свет — зарядите гаджеты и наберите воду, потому что остановились и некоторые насосные станции.

Из хороших новостей – энергетики скоро начнут работу по восстановлению, с плохих – по словам Укрэнерго, аварийные отключения света продлятся сутки.

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