Света будет немного больше: в Днепре все сутки будут действовать графики отключений

Стало известно, каким будет график отключения света 6 июля.

К сожалению, в субботу, 6 июля, снова весь день будут действовать почасовые отключения света. Впрочем, есть немного хороших новостей, электроэнергию за тремя очередями будут выключать только с 17:00 и до 22:00. В этот промежуток времени будут действовать светло-серые графики. Остальное время будут отключать по две очереди.

График для ДТЭКа можно увидеть на сайте компании, а вот для абонентов ЦЭК он будет следующим:

з 00:00 до 02:00 відключатимуться 1 та 2 черги;

з 02:00 до 06:00 відключатимуться 3 та 4 черги;

з 06:00 до 09:00 відключатимуться 1 та 5 черги;

з 09:00 до 13:00 відключатимуться 3 та 6 черги;

з 13:00 до 16:00 відключатимуться 2 та 5 черги;

з 16:00 до 20:00 відключатимуться 3 та 4 черги;

з 17:00 до 20:00 відключатимуться 3, 4 та 6 черги;

з 20:00 до 22:00 відключатиметься 5 черга;

з 20:00 до 24:00 відключатимуться 1 та 2 черги.

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