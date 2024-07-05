Света будет немного больше: в Днепре все сутки будут действовать графики отключений

К сожалению, в субботу, 6 июля, снова весь день будут действовать почасовые отключения света. Впрочем, есть немного хороших новостей, электроэнергию за тремя очередями будут выключать только с 17:00 и до 22:00. В этот промежуток времени будут действовать светло-серые графики. Остальное время будут отключать по две очереди.
График для ДТЭКа можно увидеть на сайте компании, а вот для абонентов ЦЭК он будет следующим:
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