Света будет немного больше: в Днепре 19 июля будут выключать свет по 2 и 3 очереди одновременно

В Днепре свет будут выключать весь день, но графики на 4 очереди применять не планируют.

В пятницу, 19 июля, графики отключений будут более мягкими. Если снова не будет аварийных ситуаций, то будут выключать только по 2 или 3 очереди.

С 00:00 до 9:00 и с 23:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений, то есть без «светло-серых» графиков. Однако большую часть суток, а именно с 9:00 до 23:00, облэнерго будут применять три очереди отключений. Это означает, что света не будет длиннее.

Заметим, что в Днепре до конца суток 18 июля будут действовать аварийные отключения.

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