Света будет меньше: в Укрэнерго сообщили об аварийных отключениях из-за попадания ракет

Об этом Укренерго сообщили в своем телеграмм-канале.
По словам представителей ведомства, во время 14 массированной ракетной атаки есть снова попадания на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры.
Повреждения зафиксированы в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях. Кроме этого, в результате ночной атаки есть проблемы на генерирующих подстанциях.
Для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы «Укрэнерго» принимает необходимые превентивные меры, применяются аварийные отключения, — говорится в сообщении.
Таким образом, света может стать меньше, поэтому готовимся.
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