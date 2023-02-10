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  • Света будет меньше: в Укрэнерго сообщили об аварийных отключениях из-за попадания ракет

Света будет меньше: в Укрэнерго сообщили об аварийных отключениях из-за попадания ракет

Сегодня 10:28
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Укрэнерго анонсировало возможные перебои с электроэнергией из-за ракетных обстрелов.

Новости Днепра про Света будет меньше: в Укрэнерго сообщили об аварийных отключениях из-за попадания ракет

Об этом Укренерго сообщили в своем телеграмм-канале.

По словам представителей ведомства, во время 14 массированной ракетной атаки есть снова попадания на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры.

Повреждения зафиксированы в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях. Кроме этого, в результате ночной атаки есть проблемы на генерирующих подстанциях.

Для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы «Укрэнерго» принимает необходимые превентивные меры, применяются аварийные отключения, — говорится в сообщении.

Таким образом, света может стать меньше, поэтому готовимся.

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Новости Днепра про Света будет меньше: в Укрэнерго сообщили об аварийных отключениях из-за попадания ракетУкраїнська Новости Днепра про Света будет меньше: в Укрэнерго сообщили об аварийных отключениях из-за попадания ракетРусский

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