Света будет меньше: в Укрэнерго сообщили об аварийных отключениях из-за попадания ракет

Укрэнерго анонсировало возможные перебои с электроэнергией из-за ракетных обстрелов.

Об этом Укренерго сообщили в своем телеграмм-канале.

По словам представителей ведомства, во время 14 массированной ракетной атаки есть снова попадания на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры.

Повреждения зафиксированы в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях. Кроме этого, в результате ночной атаки есть проблемы на генерирующих подстанциях.

Для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы «Укрэнерго» принимает необходимые превентивные меры, применяются аварийные отключения, — говорится в сообщении.

Таким образом, света может стать меньше, поэтому готовимся.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: