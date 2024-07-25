Света будет меньше: какие графики отключений будут действовать в Днепре 26 июля

Снова неутешительные новости об отключении света от Укрэнерго.

Если 25 июля света было много, то в пятницу, 26 июля, по прогнозам Укрэнерго, ситуация ухудшится. Совершенно без отключений удастся пожить лишь до 5 утра. А вот с 5:00 – 13:00, 18:00 – 20:00 и 23:00 – 24:00 – будет действовать одна очередь отключений

С 13:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 – свет будут выключать сразу двум очередям. Из хорошего только то, что в Днепре не будет светло-серых графиков. Однако, если потребление будет меньше планируемого, Укрэнерго может пересмотреть ограничения и отменить некоторые из них.

Центральная энергетическая компания, обслуживающая несколько районов Днепра, обнародовала графики отключений на завтра:

1 очередь: с 05:00 до 08:00;с 20:00 до 23:00.

2 очередь: с 20:00 до 24:00.

3 очередь: с 13:00 до 16:00.

4 очередь: с 12:00 до 16:00.

5 очередь: с 08:00 до 12:00; с 16:00 до 18:00.

6 очередь: с 16:00 до 20:00.

Потребители, которым свет дает ДТЭК, могут найти графики на официальном сайте.

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