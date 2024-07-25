Света будет меньше: какие графики отключений будут действовать в Днепре 26 июля

Если 25 июля света было много, то в пятницу, 26 июля, по прогнозам Укрэнерго, ситуация ухудшится. Совершенно без отключений удастся пожить лишь до 5 утра. А вот с 5:00 – 13:00, 18:00 – 20:00 и 23:00 – 24:00 – будет действовать одна очередь отключений
С 13:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 – свет будут выключать сразу двум очередям. Из хорошего только то, что в Днепре не будет светло-серых графиков. Однако, если потребление будет меньше планируемого, Укрэнерго может пересмотреть ограничения и отменить некоторые из них.
Центральная энергетическая компания, обслуживающая несколько районов Днепра, обнародовала графики отключений на завтра:
1 очередь: с 05:00 до 08:00;с 20:00 до 23:00.
2 очередь: с 20:00 до 24:00.
3 очередь: с 13:00 до 16:00.
4 очередь: с 12:00 до 16:00.
5 очередь: с 08:00 до 12:00; с 16:00 до 18:00.
6 очередь: с 16:00 до 20:00.
Потребители, которым свет дает ДТЭК, могут найти графики на официальном сайте.
Читайте также:
Автор:
Прогулки с домашними питомцами выходят на новый уровень.
В Новомосковске ввели карантин из-за бешенства.
В Днепре конфликт на дороге завершился стрельбой.
Рассказываем, чем запомнился активист Михаил Тонконогий, которого нашли мертвым недалеко…
Прогулки с домашними питомцами выходят на новый уровень.
В Новомосковске ввели карантин из-за бешенства.
В Днепре конфликт на дороге завершился стрельбой.
Рассказываем, чем запомнился активист Михаил Тонконогий, которого нашли мертвым недалеко от Днепра.
Трамвай дал угла.
На предприятии в Кривом Роге произошел пожар.
В Екатеринославе была целая диаспора менонитов: они создавали рабочие места, строили дома, школы. С началом Первой мировой войны менониты покинули город, а вот возведенные ими здания стоят в Днепре до сих пор.
Стали известны некоторые подробности о 18-летнем парне, подозреваемом в убийстве Ирины Фарион.
Полиция задержала мужчин, которые убили активиста Михаила Тонконогого из Днепра.
Вчера, 24 июля, в Днепре утонула девушка.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!