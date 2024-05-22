Света будет больше: в Днепре и области несколько изменились графики отключений

Укрэнерго сообщило, что 22 мая ограничения для бытовых и промышленных потребителей будут продолжаться с 20:00, а не с 18:00, как прогнозировалось вчера. Это означает, что графики отключений начнут действовать на два часа позже.
С 7 утра отменили ограничения, введенные вчера. Солнечная погода способствует работе промышленных и крышных солнечных электростанций, дефицит в энергосистеме снизился, отметили в Укрэнерго.
В то же время, людей призывают перенести пользование энергоемкими приборами на день, а не на ночь, как раньше.
Пожалуйста, по возможности перенесите запланированное на вечер или на ночь использование энергоемких приборов на эти дневные часы. Вечером графики почасовых отключений будут действовать во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей с 20.00 до 24.00, — говорится в сообщении.
Читайте также:
Автор:
Бабушкинский районный суд вынес приговор мужчине, который издевался и унижал…
В полночь и утром 22 мая на Большой Деевской произошло…
Выяснились подробности о мужчине, который вчера, 21 мая, ударил женщину…
В связи с проведением очередных ремонтных работ Центральная энергетическая компания…
Бабушкинский районный суд вынес приговор мужчине, который издевался и унижал свою мать, и признал его виновным в совершении уголовного правонарушения.
В полночь и утром 22 мая на Большой Деевской произошло сразу два ДТП с участием водителей в нетрезвом состоянии.
Выяснились подробности о мужчине, который вчера, 21 мая, ударил женщину по голове и скрылся в сторону вокзала. Событие произошло на проспекте Дмитрия Яворницкого 72.
В связи с проведением очередных ремонтных работ Центральная энергетическая компания опубликовала новые адреса отключений света в Днепре.
Хорошего дня, друзья!
ДТП произошло два месяца назад на трассе Днепр – Кривой Рог.
В Харьковской области погиб солдат из Днепропетровщины.
В Днепре горел деревянный дом.
В Кривом Роге на Днепропетровщине ребенок вдохнул крошку хлеба.
Территорию возле памятника Шевченко на Монастырском острове принарядят.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!