Света будет больше: в Днепре и области несколько изменились графики отключений

Света будет чуть больше по крайней мере один день.

Укрэнерго сообщило, что 22 мая ограничения для бытовых и промышленных потребителей будут продолжаться с 20:00, а не с 18:00, как прогнозировалось вчера. Это означает, что графики отключений начнут действовать на два часа позже.

С 7 утра отменили ограничения, введенные вчера. Солнечная погода способствует работе промышленных и крышных солнечных электростанций, дефицит в энергосистеме снизился, отметили в Укрэнерго.

В то же время, людей призывают перенести пользование энергоемкими приборами на день, а не на ночь, как раньше.

Пожалуйста, по возможности перенесите запланированное на вечер или на ночь использование энергоемких приборов на эти дневные часы. Вечером графики почасовых отключений будут действовать во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей с 20.00 до 24.00, — говорится в сообщении.

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