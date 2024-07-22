Света будет больше: как будут действовать графики отключений в Днепре 22 июля

Днем света будет больше.

По распоряжению НЭК «Укрэнерго» меры ограничения потребления электроэнергии в понедельник 22 июля будут действовать в течение всех суток.

Это значит, что сегодня в Днепре весь день будут действовать графики отключения света.

По плану, с 18:00 до 23:00 будут применять три очереди отключений, в остальные часы – две очереди. Отметим, что ночью с 01:00 до 05:00 применялись отключения одной очереди. Отключение четырех очередей одновременно на сегодня, 22 июля, пока не планируется.

Графики отключений ЦЭК

Согласно запланированному графику, у абонентов ЦЭК отключения света будут действовать следующим образом:

1 очередь:

— с 10:00 до 15:00;

– с 20:00 до 24:00.

— с 10:00 до 15:00; – с 20:00 до 24:00. 2 очередь:

— с 10:00 до 15:00;

– с 20:00 до 23:00.

— с 10:00 до 15:00; – с 20:00 до 23:00. 3 очередь:

— с 00:00 до 05:00;

– с 15:00 до 20:00.

— с 00:00 до 05:00; – с 15:00 до 20:00. 4 очередь:

– с 15:00 до 20:00.

– с 15:00 до 20:00. 5 очередь:

— с 05:00 до 10:00;

– с 20:00 до 24:00.

— с 05:00 до 10:00; – с 20:00 до 24:00. 6 очередь:

— с 00:00 до 01:00;

— с 05:00 до 10:00;

– с 18:00 до 20:00.

По состоянию на 07:00 применяются отключения 5 и 6 очереди.

Графики отключений ДТЭК

Для абонентов ДТЭК днем ​​меры ограничения будут применяться с помощью «светло-серых» графиков.С 18:00 до 23:00 есть высокая вероятность отключений в светло-серой зоне.

Напомним, в «светло-серых» графиках есть три зоны отключений:

Темно-серая зона – это время, когда света точно нет – 4 часа без света.

Светло-серая зона – отключение света возможны — 3 часа возможного отключения.

Белая зона – свет гарантированно есть – 2 часа со светом.

Обратите внимание на то, что в течение дня в применении ограничений потребления могут происходить изменения. Следить за возможными коррективами в графиках можно в Telegram-канале ЦЭК или чат-боте ДТЭК. К какой очереди относится ваше местожительство можно узнать на сайтах компаний – ДТЭК и ЦЭК.

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