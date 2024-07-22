Света будет больше: как будут действовать графики отключений в Днепре 22 июля

По распоряжению НЭК «Укрэнерго» меры ограничения потребления электроэнергии в понедельник 22 июля будут действовать в течение всех суток.
Это значит, что сегодня в Днепре весь день будут действовать графики отключения света.
По плану, с 18:00 до 23:00 будут применять три очереди отключений, в остальные часы – две очереди. Отметим, что ночью с 01:00 до 05:00 применялись отключения одной очереди. Отключение четырех очередей одновременно на сегодня, 22 июля, пока не планируется.
Согласно запланированному графику, у абонентов ЦЭК отключения света будут действовать следующим образом:
По состоянию на 07:00 применяются отключения 5 и 6 очереди.
Для абонентов ДТЭК днем меры ограничения будут применяться с помощью «светло-серых» графиков.С 18:00 до 23:00 есть высокая вероятность отключений в светло-серой зоне.
Напомним, в «светло-серых» графиках есть три зоны отключений:
Обратите внимание на то, что в течение дня в применении ограничений потребления могут происходить изменения. Следить за возможными коррективами в графиках можно в Telegram-канале ЦЭК или чат-боте ДТЭК. К какой очереди относится ваше местожительство можно узнать на сайтах компаний – ДТЭК и ЦЭК.
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