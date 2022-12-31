“Свет, воду, тепло мы все равно включим. А вас мы будем ненавидеть столетиями”: мэр Днепра о ракетной угрозе

Сейчас по всей Украине объявлена ​​воздушная тревога.

Есть угроза ракетного удара. В области уже начали превентивно выключать свет, из-за чего возможны перебои с водой.

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал возможную угрозу.

Свет/воду/тепло мы все равно включим. И достаточно быстро. А вот вас, нелюдей, будем ненавидеть столетиями. Удивительно, но почему вы этого так и не поняли. И вас, нелюдей, и ваших выродков тоже. Территория падали, а не государство, — написал он.