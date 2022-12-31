“Свет, воду, тепло мы все равно включим. А вас мы будем ненавидеть столетиями”: мэр Днепра о ракетной угрозе

Есть угроза ракетного удара. В области уже начали превентивно выключать свет, из-за чего возможны перебои с водой.
Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал возможную угрозу.
Свет/воду/тепло мы все равно включим. И достаточно быстро. А вот вас, нелюдей, будем ненавидеть столетиями. Удивительно, но почему вы этого так и не поняли. И вас, нелюдей, и ваших выродков тоже. Территория падали, а не государство, — написал он.
Пожалуйста, будьте в безопасных местах!
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