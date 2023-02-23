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Свет, тепло и вода: какая ситуация в Днепре на утро 23 февраля

Сегодня 09:00
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Сегодня, 23 февраля, НЭК «Укрэнерго» снова не предоставлял ограничений потребления электроэнергии для нашей области, это значит, что отключений электричества не будет.

Новости Днепра про Свет, тепло и вода: какая ситуация в Днепре на утро 23 февраля

Однако сейчас для энергосистемы чрезвычайно важно избегать как пиковых нагрузок, так и провалов в потреблении, поэтому просят распределять пользование энергоемкими приборами в течение суток. 

За прошедшие сутки в Днепре было зафиксировано только одно краткосрочное обесточивание частными энергетическими компаниями только одной домовой котельной.

По состоянию на 06:00 в городе работают все объекты всех трех теплоснабжающих предприятий города: КП «Теплоэнерго», КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис Днепр». Отоплением обеспечены все дома, обслуживающие эти теплоснабжающие предприятия. В настоящее время работают и все повышающие насосные станции.

Аварийные бригады КП «Днепрводоканал» за минувшие сутки очистили 33 засора на канализационных сетях водоотвода, а также устранили 12 повреждений на сетях водоотведения. Среди которых:

– ул. Даниила Галицкого, 27, Д-600 мм с земли;

– просп. Сергея Нигояна, 42, Д-600 мм с земли;

– ул. Нила Армстронга, 2;

– ул. Королевы Елизаветы II, 18;

– пер. Крушельницкой, 12;

– ул. Ярославны, 33.

В общей сложности на всех 45 объектах работы были завершены в течение дня.

Сегодня аварийные бригады КП «Днепрводоканал» также будут работать на очистке сетей водоотвода и обнаруженных повреждениях сетей водоснабжения.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12
  • (095) 732-12-12
  • (096) 732-12-12
  • (073) 732-12-12

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