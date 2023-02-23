Свет, тепло и вода: какая ситуация в Днепре на утро 23 февраля

Сегодня, 23 февраля, НЭК «Укрэнерго» снова не предоставлял ограничений потребления электроэнергии для нашей области, это значит, что отключений электричества не будет.

Однако сейчас для энергосистемы чрезвычайно важно избегать как пиковых нагрузок, так и провалов в потреблении, поэтому просят распределять пользование энергоемкими приборами в течение суток.

За прошедшие сутки в Днепре было зафиксировано только одно краткосрочное обесточивание частными энергетическими компаниями только одной домовой котельной.

По состоянию на 06:00 в городе работают все объекты всех трех теплоснабжающих предприятий города: КП «Теплоэнерго», КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис Днепр». Отоплением обеспечены все дома, обслуживающие эти теплоснабжающие предприятия. В настоящее время работают и все повышающие насосные станции.

Аварийные бригады КП «Днепрводоканал» за минувшие сутки очистили 33 засора на канализационных сетях водоотвода, а также устранили 12 повреждений на сетях водоотведения. Среди которых:

– ул. Даниила Галицкого, 27, Д-600 мм с земли;

– просп. Сергея Нигояна, 42, Д-600 мм с земли;

– ул. Нила Армстронга, 2;

– ул. Королевы Елизаветы II, 18;

– пер. Крушельницкой, 12;

– ул. Ярославны, 33.

В общей сложности на всех 45 объектах работы были завершены в течение дня.

Сегодня аварийные бригады КП «Днепрводоканал» также будут работать на очистке сетей водоотвода и обнаруженных повреждениях сетей водоснабжения.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

Читайте также:

Українська Русский

Автор: