Свет, тепло и вода: какая ситуация в Днепре на утро 23 февраля

Однако сейчас для энергосистемы чрезвычайно важно избегать как пиковых нагрузок, так и провалов в потреблении, поэтому просят распределять пользование энергоемкими приборами в течение суток.
За прошедшие сутки в Днепре было зафиксировано только одно краткосрочное обесточивание частными энергетическими компаниями только одной домовой котельной.
По состоянию на 06:00 в городе работают все объекты всех трех теплоснабжающих предприятий города: КП «Теплоэнерго», КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис Днепр». Отоплением обеспечены все дома, обслуживающие эти теплоснабжающие предприятия. В настоящее время работают и все повышающие насосные станции.
Аварийные бригады КП «Днепрводоканал» за минувшие сутки очистили 33 засора на канализационных сетях водоотвода, а также устранили 12 повреждений на сетях водоотведения. Среди которых:
– ул. Даниила Галицкого, 27, Д-600 мм с земли;
– просп. Сергея Нигояна, 42, Д-600 мм с земли;
– ул. Нила Армстронга, 2;
– ул. Королевы Елизаветы II, 18;
– пер. Крушельницкой, 12;
– ул. Ярославны, 33.
В общей сложности на всех 45 объектах работы были завершены в течение дня.
Сегодня аварийные бригады КП «Днепрводоканал» также будут работать на очистке сетей водоотвода и обнаруженных повреждениях сетей водоснабжения.
Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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