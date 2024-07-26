Супруга пограничника-беглеца получила 2,7 млн ​​грн компенсации, солгав, что мужчина в плену

Украинский пограничник, на момент полномасштабного российского вторжения находившийся на Луганщине, сбежал со службы и скрылся на оккупированной территории. Все это время его семья получала выплаты от государства за попавшего в плен военнослужащего. Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.
Как установило следствие, мастер-сержант дезертировал еще в первый день полномасштабного вторжения. Мужчина служил в Старобельском районе Луганщины, но сбежал со службы, скрывшись на уже оккупированных территориях.
Мужчина попросил жену, которая в тот момент находилась на подконтрольной Украине территории, сообщить воинскую часть о его исчезновении.
Находясь на временно оккупированной территории, у обвиняемого возник план на совершение мошенничества. Для этого он задействовал свою жену. Из-за нее они сообщили руководству воинской части заведомо ложную информацию о пребывании мастер-сержанта в плену. Кроме того, они пригласили в дальнейшем перечислять надлежащие выплаты, а именно основные, ежемесячные, дополнительные и одноразовые виды денежного довольствия, — сообщили в прокуратуре.
Таким образом супруги успели получить почти 2,7 млн гривен выплат от государства.
Теперь пограничника будут судить.
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